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Le Paris Saint-Germain a parfaitement rebondi après son match nul contre la Roma en Ligue des champions. Grâce à une soirée maîtrisée au Parc des Princes, il compte désormais six points d’avance en tête de la Ligue 1.

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L’équipe de Luis Enrique a eu 66 % de possession et tenté 26 tirs face à Lorient, mais elle a dû patienter pour faire céder des visiteurs maintenus dans le match par leur gardien Yvon Mvogo, auteur de 10 arrêts. Dembele a trouvé la barre dès la 11e minute et Mika Godts a manqué une occasion à bout portant sur la même action. Mayulu a finalement ouvert le score à la 32e minute en reprenant une passe de Dro Fernandez dans la lucarne.

Mayulu a touché le poteau avant la pause, puis Dembele a doublé la mise à la 67e minute d’une frappe à ras de terre de l’extérieur de la surface, sur une passe de Godts. Le PSG n’a toutefois pas été totalement tranquille. Matvey Safonov a dû repousser une tentative de Noah Mbamba en fin de match, le remplaçant Quentin Ndjantou a concédé un penalty qu’Ibrahima Balde a envoyé à côté, puis Dembo Sylla a trouvé le poteau deux minutes plus tard.

Voici les notes attribuées par GOAL aux joueurs du PSG au Parc des Princes...

Gardien et défense

Matvey Safonov (7/10) : Peu sollicité pendant la majeure partie de la soirée, il a répondu présent au bon moment. Il a réalisé un bel arrêt sur la tentative de Mbamba à la 83e minute, est sorti deux fois pour dégager le ballon et s’est emparé avec assurance d’un ballon aérien.

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Achraf Hakimi (8/10) : Le latéral droit a été la principale source de créativité du PSG. Il a créé quatre occasions, dont l’immanquable raté par Godts à la 11e minute, réussi 87 de ses 97 passes et récupéré le ballon 10 fois.

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Marquinhos (7/10) : Le capitaine a passé une soirée tranquille au cœur de la défense. Il a réussi 71 de ses 75 passes, dont 11 vers le dernier tiers du terrain, et a contribué à limiter Lorient à un seul tir en première période.

Willian Pacho (7/10) : Solide aux côtés de Marquinhos, il a réussi deux tacles et effectué six récupérations, tout en jouant un rôle important dans la construction patiente du PSG.

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Lucas Hernandez (7/10) : Aligné au poste de latéral gauche en l’absence de Nuno Mendes, blessé, il s’est montré fiable sans ballon, avec trois interceptions avant son remplacement à la 75e minute.

Milieu de terrain

Warren Zaire-Emery (7/10) : Énergique et propre dans son jeu, il a rarement perdu le ballon et réussi 84 de ses 86 passes. Il a sollicité Mvogo sur deux frappes lointaines et a frôlé le but sur un corner peu après l’heure de jeu.

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Vitinha (8/10) : C’est lui qui a dicté le rythme du PSG. Il a réussi 123 de ses 128 passes, adressé 23 ballons dans le dernier tiers du terrain et constamment déplacé le bloc lorientais d’un côté à l’autre, avant de céder sa place à la 80e minute.

Dro Fernandez (8/10) : Passeur décisif sur l’ouverture du score de Mayulu, il a créé quatre occasions au total avant d’être remplacé par Maghnes Akliouche à la 68e minute. Une de ses frappes a été contrée juste après la reprise, mais ses quatre fautes montrent qu’il a parfois été en retard au pressing.

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Attaque

Ousmane Dembele (9/10) : Le joueur du match. Il a trouvé la barre à la 11e minute et mis Mvogo à contribution toute la soirée avec neuf tirs, le plus haut total du match, dont cinq cadrés. Il a ensuite trompé le gardien d’une frappe à ras de terre de l’extérieur de la surface pour sceller la victoire.

Senny Mayulu (8/10) : Il a superbement conclu son action d’une frappe du gauche dans la lucarne depuis le côté droit de la surface. Malchanceux, il a touché le poteau à la 41e minute et aurait pu inscrire un deuxième but. Il a rarement perdu le ballon avant sa sortie à la 75e minute.

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Mika Godts (8/10) : Passeur décisif sur le but de Dembele, il a créé cinq occasions, dont deux franches, notamment avec le centre qui a débouché sur le tir de Mayulu sur le poteau. Il aurait toutefois dû marquer à bout portant à la 11e minute et a trop souvent perdu le ballon en tentant d’éliminer son adversaire direct.

Remplaçants et entraîneur

Maghnes Akliouche (6/10) : Entré à la place de Dro Fernandez, il a vu ses deux tirs arrêtés, dont une énorme occasion de porter le score à 3-0 sur un contre dans le temps additionnel.

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Lucas Beraldo (7/10) : Entré à la place de Mayulu, il a été actif durant ses 15 minutes de jeu, avec cinq interventions défensives et une passe à l’origine d’une frappe lointaine de Godts.

Lucas Digne (6/10) : Il a remplacé Hernandez au poste de latéral gauche et a joué sans prendre de risques.

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Ferran Torres (6/10) : Entré à la place de Dembele à la 75e minute, il a peu pesé sur le jeu, même s’il a obtenu un coup franc sur la gauche.

Quentin Ndjantou (5/10) : Une entrée à oublier. Entré à la place de Vitinha à la 80e minute, il a été averti pour avoir fait tomber Sylla et concédé le penalty, ce qui aurait pu offrir une fin de match sous tension au PSG. Il a obligé Mvogo à intervenir dans le temps additionnel.

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Luis Enrique (7/10) : Son équipe a dominé la possession et créé largement assez d’occasions pour s’imposer confortablement. Son choix de titulariser Mayulu a porté ses fruits. Le relâchement tardif du PSG, avec un penalty concédé quelques instants après son dernier changement, empêche toutefois de parler d’une soirée parfaite.