Partager Suivez GOAL sur Google

James Maddison a livré une prestation de haut vol au Stadium of Light, inscrivant deux buts pour permettre à Tottenham Hotspur de profiter de sa supériorité numérique. L’équipe de Roberto De Zerbi a dominé la possession et occupé le terrain après l’expulsion précoce de Thomas Meunier, côté Sunderland.

Publicité

Tottenham a livré une prestation sérieuse et disciplinée sur le plan tactique au Stadium of Light, s’imposant 2-0 face à une équipe de Sunderland réduite à dix pendant la majeure partie de la rencontre. Le tournant du match est survenu dès la 12e minute, lorsque Meunier a reçu un carton rouge direct, contraignant Sunderland à défendre en bloc bas pour tenir bon. Sous la direction de De Zerbi, Tottenham a fait preuve d’une patience remarquable, utilisant toute la largeur du terrain pour étirer la défense diminuée de Sunderland.

L’ouverture du score est arrivée à la 35e minute : Maddison a trouvé le chemin des filets après un excellent travail d’Andy Robertson. Avec 76 % de possession, Tottenham a étouffé son adversaire et empêché toute contre-attaque dangereuse. Maddison a finalement doublé la mise à la 70e minute pour mettre le résultat à l’abri. Si le score est resté modeste, les statistiques, dont 10 tirs et un xG de 1,66, ont reflété la maîtrise totale de Tottenham du début à la fin.

GOAL note les joueurs de Tottenham après leur prestation au Stadium of Light…

Gardien et défense

A. Kinsky : 7/10

Le gardien a passé un après-midi particulièrement tranquille, Sunderland n’ayant cadré qu’un seul tir en 90 minutes. Sa qualité de relance a toutefois été essentielle dans la construction du jeu de De Zerbi : elle a permis à Tottenham de faire rapidement circuler le ballon pour maintenir la pression sur la surface adverse.

Publicité Publicité

A. Gray : 7/10

Gray a joué avec une maturité remarquable pour son âge et offert une solution constante sur le flanc droit. Rarement mis à l’épreuve défensivement grâce à la supériorité numérique de son équipe, il est resté rigoureux dans son placement et a facilité les permutations dans le dernier tiers du terrain.

Related Topics

M. van de Ven : 6,7/10

Une prestation classique dans une défense placée haut pour le Néerlandais. Sa vitesse de repli a servi de sécurité et permis à Robertson de monter sur le terrain. Il a maîtrisé W. Isidor sans difficulté avant le remplacement de l’attaquant de Sunderland.

J. van Hecke : 7,3/10

Le défenseur a sans doute été le plus actif des deux centraux dans la progression du ballon. Précis dans ses passes, il a dominé les rares duels défensifs qu’il a eu à disputer, contribuant à préserver la cage inviolée sans difficulté majeure.

Publicité

A. Robertson : 7,3/10

L’Écossais a joué un rôle créatif essentiel, délivrant la passe décisive sur le premier but de Maddison à la 35e minute. Ses courses dans le couloir et ses centres dans la surface ont constamment posé problème à la défense resserrée de Sunderland.

Milieu de terrain

S. Tonali : 6,7/10

Tonali a donné le rythme au cœur du jeu. Grâce à ses passes courtes et rapides, il a assuré la circulation du ballon et veillé à ce que Tottenham conserve son organisation pendant ses longues séquences de possession stérile.

Publicité

R. Bentancur : 6,5/10

L’Uruguayen a apporté la présence physique nécessaire pour récupérer les deuxièmes ballons. Moins spectaculaire que ses coéquipiers plus avancés, il a fait preuve d’une discipline tactique qui a laissé Maddison libre de se déplacer dans les demi-espaces, où il a fait la différence.

J. Maddison : 8,6/10

L’homme du match incontesté. Maddison a fait preuve d’un remarquable instinct de buteur en marquant dans chaque période, à la 35e puis à la 70e minute. Sa capacité à trouver des espaces face à un bloc bas a fait la différence entre un nul frustrant et trois points obtenus confortablement.

Publicité

Attaque

O. Marmoush : 7,1/10

Énergique et incisif, Marmoush a souvent attiré les défenseurs de Sunderland hors de leur position. S’il n’a pas marqué, ses déplacements ont été essentiels pour désorganiser la défense et créer les occasions de Maddison.

M. Kudus : 6,8/10

Kudus a apporté sa créativité et ses dribbles sur l’aile, poussant Sunderland à dégager le ballon dans l’urgence à plusieurs reprises. Il a été remplacé à la 76e minute après avoir contribué à fatiguer les latéraux adverses.

Publicité

D. Solanke : 6,8/10

Même sans marquer, Solanke a été exemplaire dans sa capacité à conserver le ballon dos au but. Il a mobilisé les défenseurs centraux de Sunderland, permettant au trio offensif derrière lui d’exploiter les espaces créés par ses appels au service de l’équipe.

Remplaçants et entraîneur

C. Gallagher : 6,0/10

Entré à la place de Maddison à la 71e minute pour apporter de la fraîcheur et de l’énergie afin de gérer la fin du match. Il a maintenu un pressing intense et évité toute frayeur tardive au Stadium of Light.

Publicité

L. Williams-Barnett : 6,0/10

Il a remplacé Marmoush à la 71e minute. Le jeune joueur a montré de belles touches de balle et respecté les consignes tactiques alors que Tottenham se dirigeait tranquillement vers la victoire.

D. Kulusevski : 6,0/10

Entré tardivement à la place de Kudus, il a apporté un profil différent sur l’aile, privilégiant la conservation du ballon dans les dernières minutes.

Publicité

D. Udogie : 6,0/10

Un remplacement tactique effectué tout à la fin du temps additionnel à la place de Robertson pour renforcer le côté gauche.

M. Fernandes : 6,0/10

Entré à la place de Tonali dans les dernières secondes, il n’a guère eu le temps de peser sur la rencontre.

Publicité

Roberto De Zerbi : 8/10

L’entraîneur mérite d’être salué pour la patience de Tottenham. Après un carton rouge, beaucoup d’équipes précipitent leur jeu, mais celle de De Zerbi est restée calme, s’est appuyée sur ses principes de jeu et a fini par percer un bloc à dix résistant. Le choix d’aligner Robertson s’est révélé judicieux au vu de son rôle sur l’ouverture du score.