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Arsenal a poursuivi sa course à la première place de Premier League en s’imposant avec maîtrise face à Everton (2-0) à l’Emirates Stadium. Des buts d’Ezri Konsa et de Gabriel ont permis à l’équipe de Mikel Arteta de surmonter l’absence de Bukayo Saka en faisant preuve de maturité tactique.

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Arsenal a montré pourquoi il est considéré comme l’une des équipes les plus abouties tactiquement d’Europe en s’imposant avec maîtrise 2-0 face à Everton, qui a fait preuve de résistance. Malgré l’absence de la créativité de Saka, Arsenal a eu 58 % de possession et affiché un total impressionnant de 1,75 but attendu (xG). Konsa a ouvert le score dès la septième minute, donnant le ton d’une domination qu’Everton a peiné à contrer tout au long de l’après-midi.

En seconde période, l’équipe d’Arteta a continué d’étouffer les visiteurs avant de doubler la mise par Gabriel à la 68e minute. Everton a tenté de rester compact, mais les 20 tirs et les 12 corners d’Arsenal témoignent d’une pression incessante qui a fini par payer. Cette victoire maintient Arsenal dans la course au titre et montre sa capacité à trouver des solutions sur coups de pied arrêtés et grâce à un jeu de position structuré lorsque ses principaux créateurs individuels sont absents.

Gardien & défense

David Raya - 7/10

Un après-midi plutôt tranquille pour l’Espagnol, qui est toutefois resté concentré pour réaliser trois arrêts et préserver sa cage inviolée. Sa relance a aidé Arsenal à contourner le premier pressing d’Everton et à maintenir le rythme nécessaire au bon fonctionnement du système d’Arteta.

Myles Lewis-Skelly - 7/10

Le jeune joueur a fait preuve d’une grande discipline tactique avant d’être remplacé à la 68e minute. Il a bien tenu sa zone et contribué à limiter Everton à seulement trois tirs cadrés sur l’ensemble du match.

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Ben White - 8/10

White a joué un rôle déterminant dans la construction du jeu et délivré la passe décisive sur le deuxième but inscrit par Gabriel à la 68e minute. Ses montées dans le couloir et sa maîtrise technique ont été essentielles dans un match où Arsenal ne disposait pas de sa largeur habituelle à droite.

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Gabriel - 9/10

Une prestation de très haut niveau du Brésilien, qui a allié solidité défensive et efficacité. Il a inscrit le deuxième but décisif à la 68e minute et a été le principal artisan des six duels aériens remportés par Arsenal, contre seulement deux perdus.

Ezri Konsa - 8/10

Dans un rôle légèrement ajusté, Konsa a offert un départ idéal à Arsenal en ouvrant le score dès la septième minute. Sa lecture du jeu a empêché Everton de développer la moindre contre-attaque dangereuse.

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Milieu de terrain

Martin Oedegaard - 8/10

Le capitaine a dirigé le jeu, cherchant constamment des failles dans le bloc bas d’Everton. Sans être directement impliqué dans un but, ses déplacements entre les lignes ont ouvert les espaces qui ont permis à Arsenal d’obtenir 12 corners.

Declan Rice - 7/10

Une prestation une nouvelle fois pleine d’activité au cœur du jeu. Rice a couvert beaucoup de terrain pour éviter qu’Arsenal ne soit pris à défaut dans les transitions, réussissant de nombreuses interceptions avant sa sortie à la 80e minute.

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Mikel Merino - 7/10

Merino a apporté la présence physique nécessaire face au milieu d’Everton. Sa capacité à récupérer les deuxièmes ballons et à faire progresser le jeu vers l’avant a été essentielle pendant la première heure.

Attaque

Eberechi Eze - 7/10

Chargé d’un rôle créatif, Eze a montré des éclairs de talent. S’il a eu du mal à percer dans une surface de réparation encombrée, sa présence a contraint Everton à mobiliser deux joueurs sur lui, libérant ainsi de l’espace pour les autres.

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Noni Madueke - 6/10

Madueke s’est beaucoup dépensé sur son aile, mais a souvent manqué de précision dans le dernier geste pour déstabiliser la défense d’Everton. Il a contribué aux 20 tirs d’Arsenal, mais regrettera de ne pas avoir mis Pickford à l’épreuve plus souvent.

Viktor Gyoekeres - 8/10

L’attaquant a constamment posé des problèmes aux défenseurs centraux d’Everton. Il a délivré la passe décisive sur l’ouverture du score précoce de Konsa, et son pressing incessant a permis à Arsenal de maintenir sa ligne défensive haute.

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Remplaçants & entraîneur

Kai Havertz - 6/10

Entré à la 68e minute pour offrir une autre menace dans les airs et davantage de souplesse tactique alors qu’Arsenal cherchait à conserver son avantage.

Bruno Guimaraes - 6/10

Entré pour les 22 dernières minutes afin d’apporter de la fraîcheur et d’aider à conserver le ballon au milieu de terrain.

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Riccardo Calafiori - 6/10

Il a remplacé Lewis-Skelly pour renforcer le flanc gauche et éviter toute frayeur tardive aux abords de la surface d’Arsenal.

Max Dowman - Non noté

Entré tardivement, à la 80e minute, il n’a pas eu assez de temps pour peser sensiblement sur le déroulement du match.

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Martín Zubimendi - Non noté

Entré à la 80e minute pour consolider le milieu de terrain et aider Arsenal à préserver sa victoire 2-0.

Mikel Arteta - 9/10

Arteta a parfaitement géré le match malgré le carton jaune reçu à la 64e minute. Son choix de miser sur les coups de pied arrêtés et sur un grand nombre de centres, 27 au total, s’est avéré payant. Son quadruple changement à la 68e minute a coupé l’élan d’Everton.