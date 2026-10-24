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Arsenal a poursuivi sa course vers la tête de la Premier League grâce à une victoire maîtrisée 2-0 face à Everton à l’Emirates Stadium. Des buts d’Ezri Konsa et de Gabriel ont permis à l’équipe de Mikel Arteta de surmonter l’absence de Bukayo Saka en faisant preuve de maturité tactique.

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Arsenal a montré pourquoi il est considéré comme l’une des équipes les plus abouties tactiquement en Europe en s’imposant avec maîtrise 2-0 face à un Everton accrocheur. Malgré l’absence de la créativité de Saka, Arsenal a eu 58 % de possession et généré un total impressionnant de 1,75 but attendu (xG). Konsa a ouvert le score dès la septième minute, donnant le ton d’une domination qu’Everton a peiné à contrarier tout au long de l’après-midi.

En seconde période, l’équipe d’Arteta a continué d’étouffer les visiteurs avant de doubler la mise grâce à Gabriel à la 68e minute. Everton a tenté de rester compact, mais les 20 tirs et les 12 corners d’Arsenal témoignent d’une pression incessante qui a fini par payer. Cette victoire maintient Arsenal dans la course au titre et montre sa capacité à trouver des solutions sur coups de pied arrêtés et grâce à un jeu de position structuré lorsque ses principaux créateurs individuels sont absents.

Gardien et défense

David Raya - 7/10

Un après-midi globalement tranquille pour l’Espagnol, qui est toutefois resté concentré pour réaliser trois arrêts et préserver sa cage inviolée. Sa qualité de relance a aidé Arsenal à contourner le pressing initial d’Everton et à maintenir le rythme nécessaire au système d’Arteta.

Myles Lewis-Skelly - 7/10

Le jeune joueur a fait preuve d’une grande discipline tactique avant d’être remplacé à la 68e minute. Il a bien tenu sa zone et contribué à une prestation défensive qui a limité Everton à seulement trois tirs cadrés sur l’ensemble du match.

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Ben White - 8/10

White a joué un rôle essentiel dans la construction du jeu et délivré la passe décisive sur le deuxième but de Gabriel, inscrit à la 68e minute. Ses dédoublements et sa sûreté technique ont été précieux dans un match où Arsenal ne disposait pas de sa largeur habituelle à droite.

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Gabriel - 9/10

Une prestation de très haut niveau du Brésilien, qui a allié solidité défensive et efficacité devant le but. Il a inscrit le deuxième but décisif à la 68e minute et a été le principal artisan des six duels aériens remportés par Arsenal, contre seulement deux perdus.

Ezri Konsa - 8/10

Dans un rôle légèrement adapté, Konsa a offert un départ idéal à Arsenal en ouvrant le score dès la septième minute. Sa lecture du jeu a empêché Everton de développer des contre-attaques dangereuses.

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Milieu de terrain

Martin Oedegaard - 8/10

Le capitaine a dirigé le jeu, cherchant constamment la faille dans le bloc bas d’Everton. Sans être directement impliqué sur un but, ses déplacements entre les lignes ont ouvert les espaces qui ont permis à Arsenal d’obtenir 12 corners.

Declan Rice - 7/10

Une prestation comme toujours très active au cœur du jeu. Rice a couvert beaucoup de terrain pour éviter qu’Arsenal ne soit pris de court dans les transitions adverses, réussissant de nombreuses interceptions avant sa sortie à la 80e minute.

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Mikel Merino - 7/10

Merino a apporté la présence physique nécessaire pour rivaliser avec le milieu d’Everton. Sa capacité à récupérer les deuxièmes ballons et à faire progresser le jeu vers l’avant a été essentielle pendant la première heure.

Attaque

Eberechi Eze - 7/10

Chargé d’un rôle créatif, Eze a montré par moments toute l’étendue de son talent. S’il a eu du mal à trouver une ouverture dans une surface de réparation très encombrée, sa présence a contraint Everton à mobiliser deux joueurs sur lui, libérant de l’espace pour les autres.

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Noni Madueke - 6/10

Madueke a beaucoup travaillé sur son côté, mais a souvent manqué de justesse dans la dernière passe pour déverrouiller la défense d’Everton. Il a contribué aux 20 tirs d’Arsenal, mais regrettera de ne pas avoir mis Pickford à l’épreuve plus souvent.

Viktor Gyoekeres - 8/10

L’attaquant a constamment gêné les défenseurs centraux d’Everton. Il a délivré la passe décisive sur l’ouverture du score précoce de Konsa et son pressing incessant a permis à Arsenal de maintenir sa ligne défensive haute.

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Remplaçants et entraîneur

Kai Havertz - 6/10

Entré à la 68e minute pour apporter une autre menace dans les airs et davantage de souplesse tactique alors qu’Arsenal cherchait à préserver son avantage.

Bruno Guimaraes - 6/10

Entré pour les 22 dernières minutes afin d’apporter de la fraîcheur et d’aider Arsenal à conserver le ballon au milieu de terrain.

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Riccardo Calafiori - 6/10

Il a remplacé Lewis-Skelly pour renforcer le côté gauche et éviter toute frayeur en fin de match aux abords de la surface d’Arsenal.

Max Dowman - Non noté

Entré tardivement, à la 80e minute, il n’a pas eu assez de temps pour peser de manière significative sur le déroulement du match.

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Martín Zubimendi - Non noté

Entré à la 80e minute pour consolider le milieu de terrain et aider Arsenal à préserver sa victoire 2-0.

Mikel Arteta - 9/10

Arteta a parfaitement géré le match malgré le carton jaune reçu à la 64e minute. Son choix de miser sur les coups de pied arrêtés et de multiplier les centres, 27 au total, a porté ses fruits. Son quadruple changement à la 68e minute a privé Everton de tout élan.