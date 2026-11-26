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Marseille s'est imposé de justesse face au Levski Sofia (1-0) au Stade Vélodrome grâce à un penalty d'Amine Gouiri en première période. Malgré la pression exercée en fin de match par les visiteurs, la prestation dominante de Pierre-Emile Højbjerg a permis au club français d'empocher les trois points.

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Marseille a négocié un match de Ligue Europa potentiellement piégeux au Stade Vélodrome et s'est imposé 1-0, notamment grâce à sa maîtrise de l'entrejeu. Le tournant est survenu à la 28e minute, lorsque Gouiri a transformé un penalty, donnant à Marseille la base nécessaire pour dicter le rythme. Si les Marseillais n'ont pas réussi à concrétiser leur domination territoriale par un score plus large, manquant plusieurs occasions de doubler la mise en seconde période, leur solidité défensive a limité le Levski Sofia à un seul tir cadré en 90 minutes.

Sur le plan tactique, l'équipe de Bruno Genesio a évolué en 4-2-3-1 en privilégiant la conservation du ballon, avec 524 passes réussies et un taux de réussite de 89 %. Le Levski Sofia est resté discipliné et compact, notamment dans son bloc bas, mais a peiné à se projeter efficacement une fois Højbjerg maître de l'entrejeu. Les 47 duels remportés par Marseille, contre 38 pour le Levski, ont mis en évidence l'écart physique entre les deux équipes et permis au club de Ligue 1 de préserver une victoire maîtrisée, à défaut d'être spectaculaire.

Gardien et défense

Jeffrey de Lange : 7/10

Une soirée relativement tranquille pour le Néerlandais, rarement mis à l'épreuve par une attaque du Levski en manque de réalisme. Il a réalisé un arrêt crucial pour préserver sa cage inviolée et s'est montré serein dans les relances depuis l'arrière, contribuant à la précision des passes marseillaises. Ses 0,24 but attendu encaissé (xGC) témoignent de la protection que lui ont offerte ses quatre défenseurs.

CJ Egan-Riley : 8/10

Le meilleur élément de la défense. Egan-Riley a terminé en tête de l'équipe avec 8 interventions défensives, dont 2 tacles, et a remporté 7 duels. Son placement a stoppé plusieurs contre-attaques du Levski avant qu'elles ne débouchent sur des occasions dangereuses, tandis que ses passes sont restées impeccables sous pression.

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Nayef Aguerd : 7/10

Dominateur dans les airs, Aguerd a placé une tête cadrée sur coup de pied arrêté à la 23e minute. Il a bien dirigé la ligne défensive et l'a maintenue haut pour réduire l'espace entre le milieu et l'attaque, veillant à isoler Reinaldo, le joueur du Levski.

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Kelyann Bezahaf : 6/10

Le jeune joueur a montré par moments son potentiel, mais a parfois semblé hésitant avec le ballon par rapport à ses partenaires en défense. Il a rempli sa mission sans erreur majeure, même s'il a moins participé à la construction du jeu vers l'avant qu'Aguerd.

Ulisses Garcia : 7/10

Garcia a régulièrement apporté de la largeur sur le côté gauche, multipliant les dédoublements pour soutenir Igor Paixão. Solide défensivement, il a aussi joué un rôle important dans les 89 % de passes réussies par Marseille, offrant souvent une solution sûre lorsque l'axe était encombré.

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Milieu de terrain

Pierre-Emile Højbjerg : 9/10

Le métronome de l'équipe. Højbjerg a réussi plus de passes que tout autre joueur du match, trouvant un partenaire 94 fois sur 100 tentatives. Sa capacité à renverser le jeu et à casser les lignes a été essentielle aux 52 % de possession de Marseille. Il a failli marquer lui-même sur une frappe lointaine dans le temps additionnel de la première période.

Himad Abdelli : 7/10

Aux côtés de Højbjerg, Abdelli a apporté de la combativité au duo du milieu. Il s'est montré efficace pour récupérer les deuxièmes ballons et relancer rapidement le jeu. Sa discipline tactique a donné aux quatre joueurs offensifs davantage de liberté pour permuter dans le dernier tiers du terrain.

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Angel Gomes : 6/10

Positionné en numéro 10, Gomes a eu du mal à trouver des espaces face aux milieux du Levski placés bas. Malgré ses qualités techniques évidentes, il n'a pas réussi à délivrer la dernière passe décisive avant de céder sa place à Tochukwu Nnadi à la 77e minute.

Keyliane Abdallah : 7/10

Constamment dangereux sur la droite, Abdallah a tenté trois tirs, dont une frappe du gauche à la 73e minute qui a obligé Svetoslav Vutsov à intervenir. Ses 0,09 xG suggèrent qu'il s'est retrouvé dans les bonnes zones, même si le dernier geste lui a manqué.

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Igor Paixão : 7/10

Remuant sur l'aile gauche, Paixão a beaucoup touché le ballon en seconde période et a forcé le gardien à intervenir aux 54e et 56e minutes. Son jeu direct a fait reculer les latéraux du Levski, même s'il regrettera de n'avoir transformé aucun de ses deux tirs cadrés.

Attaque

Amine Gouiri : 8/10

Le joueur décisif. Gouiri n'a pas tremblé sur penalty à la 28e minute, plaçant calmement le ballon dans le coin inférieur gauche. Il a donné du fil à retordre aux défenseurs bulgares toute la soirée, enregistrant 0,79 xG et servant efficacement de point d'appui avant d'être remplacé par Neal Maupay.

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Remplaçants et entraîneur

Neal Maupay (63e) : 6/10

Entré à la place de Gouiri, il a apporté son énergie habituelle au pressing. Il a eu une occasion à la 76e minute, mais sa frappe du gauche depuis la surface n'a pas trouvé le cadre.

Amine Harit (70e) : 6/10

Entré pour apporter de la créativité, Harit a bien conservé le ballon et aidé Marseille à négocier les vingt dernières minutes sans perdre la maîtrise du rythme.

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Tochukwu Nnadi (77e) : non noté

Entré tardivement pour renforcer le milieu de terrain, il n'a pas eu assez de temps pour peser sensiblement sur les statistiques du match.

Bruno Genesio : 7/10

Genesio sera satisfait de la maîtrise affichée par son équipe, notamment de la domination de Højbjerg dans son dispositif tactique. S'il aurait sans doute souhaité un deuxième but pour plier le match plus tôt, son organisation défensive a empêché le Levski Sofia de réellement menacer d'égaliser.