Norvège-Pays de Galles 0-0 EN DIRECT

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Suivez en direct Norvège-Pays de Galles, l’avant-dernier match des deux équipes dans le groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des nations.

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Norvège-pays de Galles ouvre la 5e journée du groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des nations 2026/2027, avec un coup d’envoi à 18 h à l’Ullevaal Stadion d’Oslo. Pour Haaland et ses coéquipiers comme pour les joueurs de Craig Bellamy, ce match est déjà décisif : il leur faut entretenir l’espoir de rattraper le Danemark, deuxième, et d’accéder à la phase finale du tournoi en tant que meilleur deuxième, derrière le Portugal déjà qualifié.

NORVÈGE-PAYS DE GALLES : LES COMPOSITIONS OFFICIELLES ET LA FEUILLE DE MATCH



Norvège-pays de Galles 0-0



Buteurs : -



NORVÈGE (4-4-1-1) : Selvik ; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe ; Bobb, Berge, Aasgaard, Nusa ; Odegaard ; Haaland. Sélectionneur : Stale Solbakken.



PAYS DE GALLES (4-4-2) : Darlow ; Williams, Rodon, Davies, DaSilva ; James, Ampadu, Cullen, Wilson ; Johnson, Koumas. Sélectionneur : Craig Bellamy.



Arbitre : Derevinskyi (UKR)

Avertis : -

Expulsés : -

NORVÈGE-PAYS DE GALLES : BUTS ET TEMPS FORTS



0’ Coup d’envoi à l’Ullevaal Stadion d’Oslo à 18 h



ICI, TOUTES LES INFOS, LES STATISTIQUES ET LE DIRECT MINUTE PAR MINUTE



GROUPE 4 DE LA LIGUE A : LE CLASSEMENT AVANT LE MATCH

Portugal 12

Danemark 6

Pays de Galles 3

Norvège 3