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Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Norvège-Pays de Galles 0-0 EN DIRECT

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Suivez en direct Norvège-Pays de Galles, l’avant-dernier match des deux équipes dans le groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des nations.

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Norvège-pays de Galles ouvre la 5e journée du groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des nations 2026/2027, avec un coup d’envoi à 18 h à l’Ullevaal Stadion d’Oslo. Pour Haaland et ses coéquipiers comme pour les joueurs de Craig Bellamy, ce match est déjà décisif : il leur faut entretenir l’espoir de rattraper le Danemark, deuxième, et d’accéder à la phase finale du tournoi en tant que meilleur deuxième, derrière le Portugal déjà qualifié.

NORVÈGE-PAYS DE GALLES : LES COMPOSITIONS OFFICIELLES ET LA FEUILLE DE MATCH

Norvège-pays de Galles 0-0

Buteurs : -

NORVÈGE (4-4-1-1) : Selvik ; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe ; Bobb, Berge, Aasgaard, Nusa ; Odegaard ; Haaland. Sélectionneur : Stale Solbakken.

PAYS DE GALLES (4-4-2) : Darlow ; Williams, Rodon, Davies, DaSilva ; James, Ampadu, Cullen, Wilson ; Johnson, Koumas. Sélectionneur : Craig Bellamy.

Arbitre : Derevinskyi (UKR)
Avertis : -
Expulsés : -

NORVÈGE-PAYS DE GALLES : BUTS ET TEMPS FORTS

0’ Coup d’envoi à l’Ullevaal Stadion d’Oslo à 18 h

ICI, TOUTES LES INFOS, LES STATISTIQUES ET LE DIRECT MINUTE PAR MINUTE


GROUPE 4 DE LA LIGUE A : LE CLASSEMENT AVANT LE MATCH
Portugal 12
Danemark 6
Pays de Galles 3
Norvège 3

Écrit parEmanuele Tramacere

Footballco

Appassionato di sport a qualsiasi livello, il mio mondo parla in particolar modo di Calcio, Basket e... Tchoukball (esiste davvero credetemi e mi ha permesso di girare il mondo). Di me esistono foto con una palla in mano o fra i piedi fin dal 1987. Risultatista e antagonista della costruzione dal basso, sono convinto che passione e dibattito (scritto o parlato in radio o in tv) siano il sale di questo mondo. A Calciomercato.com dal 2012, cerco i giovani talenti italiani con la rubrica Mondo Azzurro, seguo la politica del calcio e sono appassionato di tematiche economiche.
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