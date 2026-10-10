Nombreux changements dans les compositions de Tottenham et United

Michael Carrick et Roberto De Zerbi, les entraîneurs de Manchester United et de Tottenham, ont dévoilé la composition officielle de leurs équipes pour la confrontation qui les oppose ce samedi soir, à Old Trafford, dans le cadre de la sixième journée de Premier League.

Manchester United a effectué deux changements dans son onze de départ par rapport à son dernier match face à Fulham, avec les titularisations de Leny Yoro et d'Amad Diallo à la place de Diogo Dalot et de Marcus Rashford, Diallo étant titulaire pour la première fois cette saison.





Tottenham, de son côté, a opéré six changements dans son onze de départ par rapport à son dernier match face à Aston Villa, puisque Archie Gray, Lucas Bergvall, Destiny Udogie, Conor Gallagher, Marcos Senesi et Mohammed Kudus ont fait leur retour dans le onze de départ à la place de l'Égyptien Omar Marmoush, qui débute sur le banc lors de la rencontre d'aujourd'hui, dans une tentative d'améliorer les résultats de l'équipe après un début de saison poussif.

La composition de Manchester United face à Tottenham :

Lammens ; Leny Yoro, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw ; Kobbie Mainoo, Youri Tielemans ; Bruno Fernandes, Amad Diallo, Bryan Mbeumo ; Matheus Cunha.

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La composition de Tottenham :

Kinský ; Archie Gray, Van de Ven, Marcos Senesi, Destiny Udogie ; Conor Gallagher, Sandro Tonali, Lucas Bergvall ; Savinho, Mohammed Kudus ; Dominic Solanke.

Manchester United aborde ce match en occupant la douzième place avec 5 points en 5 rencontres, après avoir fait match nul lors de la dernière journée face à Fulham sur le score de 1-1, tandis que Tottenham ferme la marche du classement avec deux points, sans avoir remporté la moindre victoire, à la suite de sa défaite face à Aston Villa sur le score de 3-2.