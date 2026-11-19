Le football a toujours rapproché les cultures, mais rares sont les collaborations récentes qui l’illustrent aussi bien que le dernier projet de Nike avec Kids Of Immigrants.

La marque de streetwear et le collectif communautaire basés à Los Angeles retrouvent officiellement Nike pour dévoiler un duo de chaussures qui célèbre le football sur le terrain comme dans la rue. Avec cette première incursion dans les chaussures de football destinées à la compétition, la collection réinterprète la lignée emblématique des Nike Tiempo à travers l’héritage personnel des fondateurs Daniel Buezo et Weleh Dennis.

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Plutôt que de voir dans cette silhouette un simple modèle à décliner pour la ville, Buezo et Dennis ont ancré leurs créations dans les paysages montagneux de leurs pays d’origine ancestraux respectifs, le Honduras et le Liberia. Bien que situés de part et d’autre de l’Atlantique, ces deux pays partagent une même passion populaire pour le football.

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Cette énergie commune se retrouve dans l’ensemble de la collection à travers un dégradé éclatant de jaune et d’orange, choisi pour évoquer la joie, l’énergie et une confiance inébranlable. Il associe des références aux archives de Nike Football à des détails créés spécialement aux couleurs des deux marques et à des lacets à motifs. La collection s’articule autour de deux modèles complémentaires, conçus aussi bien pour les 90 minutes de jeu que pour l’après-match.

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Sur le terrain, la Nike Tiempo Maestro Elite x Kids Of Immigrants s’appuie sur le cuir FlyTouch conçu pour offrir un toucher, un contrôle du ballon et une réactivité de premier ordre en match. Hors de la pelouse, la Nike Tiempo Streetgato x Kids Of Immigrants transpose ce même ADN footballistique sur les terrains en béton, dans les city-stades et au coin des rues. Elle rend hommage aux espaces de quartier où naissent les styles spontanés et la culture communautaire.

Après de précédentes collaborations autour de la Air Max Sunder, des collections de vêtements et des initiatives de football amateur comme la série de tournois Toma el Juego, cette sortie constitue à ce jour leur expression la plus aboutie autour du football.

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Shopping : les chaussures Tiempo Nike x Kids Of Immigrants

La collection est disponible dès maintenant dans le monde entier sur Nike SNKRS, nike.com et chez certains revendeurs.