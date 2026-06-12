Nijstad doit désormais se décider entre le FC Twente et le PSV

Ruud Nijstad reste fidèle au FC Twente. Le club d’Eredivisie d’Enschede a officialisé vendredi la prolongation du contrat de son défenseur, courtisé par le PSV, jusqu’en milieu d’année 2029. Âgé de 18 ans, Nijstad était en fin de bail au Grolsch Veste.

Le directeur technique Erik ten Hag se félicite de la décision de ce « défenseur très talentueux » de rester fidèle au club. « Ce n’est pas un hasard si de grands clubs européens, entre autres, s’intéressaient de près à lui. Nous sommes heureux que Ruud ait choisi de prolonger son contrat. Il se sent chez lui ici, les supporters sont fiers de lui et il entretient un lien fort avec la région. »

Pour Ten Hag, le défenseur est un maillon essentiel des ambitions tchèques pour l’exercice à venir : « C’est formidable de voir un joueur régional issu de notre propre centre de formation suivre cette évolution. Que cela serve d’exemple à d’autres joueurs talentueux. Ruud incarne l’identité du FC Twente : en tant que club régional, nous donnons aux jeunes joueurs la chance de performer au plus haut niveau, tant au niveau national qu’international. »

« Au cours des six derniers mois, j’ai vécu beaucoup de choses et j’ai beaucoup appris au FC Twente. Je n’ai pas l’impression d’avoir déjà fait le tour de ce club. J’avais plusieurs options et j’y ai mûrement réfléchi. Après avoir pesé le pour et le contre, je suis convaincu que rester dans mon environnement familier est la meilleure décision pour la suite de ma carrière », explique le jeune défenseur pour justifier son refus des avances du PSV.

Le jeune défenseur ajoute : « En tant que footballeur, je peux encore progresser au FC Twente et je pense que c’est le meilleur environnement pour apprendre. Pour la saison à venir, j’attends surtout avec impatience les matchs européens, c’est une expérience que je n’ai encore jamais vécue. »

Le journaliste Mounir Boualin avait déjà annoncé que Twente et Nijstad étaient proches d’un accord. Initialement prévu jusqu’en 2030, le nouveau contrat portera finalement à mi-2029.

Jeudi, le PSV a proposé entre 5 et 6 millions d’euros, une somme jugée insuffisante. Le champion d’Eindhoven et l’Eintracht Francfort repartent donc bredouilles.