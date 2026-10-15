Nick Woltemade fait taire ses détracteurs à la Juve, pour l’instant

L’international allemand a inscrit le but de l’égalisation lors de la victoire 2-1 (0-1) sur le terrain du représentant espagnol, le Celta Vigo. Il signe ainsi son deuxième but en deux matches dans la deuxième compétition européenne par ordre d’importance. Il avait déjà marqué sur penalty contre Nijmegen.

L’attaquant s’est trouvé au bon endroit après un contrôle de la poitrine manqué par Marcos Alonso et a placé le ballon du pied droit dans le but à bout portant. Dans le temps additionnel, l’ancien joueur de Francfort Randal Kolo Muani (90e+2) a même inscrit le but de la victoire.

Hugo Alvarez (18e) avait auparavant donné l’avantage aux Espagnols. Alors que Vigo, avec zéro point en deux matches, se retrouve déjà sous pression dans cette phase de ligue, les Turinois sont parfaitement dans les temps en Europe avec six points. La situation est différente en championnat, où le duo de tête composé de l’Inter Milan et de la Lazio Rome compte déjà cinq points d’avance. Woltemade n’y a pas encore marqué, mais il n’a jusqu’ici été utilisé que comme remplaçant en Serie A.

Il s’est néanmoins retrouvé récemment au centre des critiques de la presse italienne, bien qu’il ait réussi quelques bonnes actions lors du dernier match nul 1-1 contre Cagliari et qu’il ait même reçu les éloges de son partenaire d’attaque Kolo Muani.

Pourquoi Nick Woltemade est-il autant critiqué à la Juventus ?

Le journal turinois Tuttosport n’a pas pris de gants après le nul contre Cagliari : « Bonne chance, Monsieur Spalletti, pour trouver une logique à ce joueur, qui donne actuellement l’impression d’être un corps étranger. » Le Corriere dello Sport s’est joint aux critiques. Son verdict : « Devant le but, Woltemade n’a rien de particulier. » Quant à la Gazzetta dello Sport, elle a estimé qu’il restait « peut-être » encore du temps à l’international allemand pour trouver sa place dans le onze de la Juve.

La Gazzetta dello Sport a également rapporté récemment que Spalletti porterait désormais un regard critique sur le recrutement de Woltemade et souhaiterait un nouvel avant-centre dès cet hiver.

Selon le journal, Spalletti aurait fait remarquer en interne qu’il disposait déjà, avec Kenan Yildiz, actuellement encore blessé, Kerim Alajbegovic et Nico Gonzalez, de trois joueurs capables d’évoluer au poste de deuxième attaquant privilégié par Woltemade.

Brian Brobbey, de l’AFC Sunderland, serait donc une piste pour le mercato hivernal. Selon la Gazzetta, Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Folarin Balogun (AS Monaco) et Antonio Raimondo (Frosinone) figureraient également sur la liste.