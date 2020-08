Nice-Lens (2-1) - Amine Gouiri offre le succès aux Aiglons

Le jeune attaquant, arrivé à Nice cet été, s'est offert un doublé dès son premier match sur la Côte d'Azur pour renverser un RC Lens plaisant (2-1).

Nice a finalement pris le meilleur sur le ce dimanche, à l'Allianz Riviera. Pour son grand retour dans l'élite, le RC Lens a montré de belles choses face à une équipe niçoise ambitieuse cette saison, mais apparue pas encore totalement réglée pour ce match de reprise.

Ce sont d'ailleurs les Sang et Or qui passent rapidement devant grâce à un penalty pour un contre du coude de Dante sur un centre de l'ancien azuréen Ganago. Et après intervention de la VAR, c'est Gaël Kakuta qui s'offrait son premier but en pro avec son club formateur (11e).

Nice peinait alors à réagir et les visiteurs passaient même tout près du break, mais le même Ganago était un peu court pour cadrer sa reprise. Un tournant puisque deux minutes plus tard, Nice recollait, lui aussi grâce à une recrue. Arrivé de cet été, Amine Gouiri marquait un très beau but d'une frappe de l'entrée de la surface en pleine lucarne (23e).

Les deux équipes peinaient à se montrer à nouveau dangereuses jusqu'au retour aux vestiaires. Après la pause, Lens continuait d'être la meilleure équipe sur la pelouse face à des Aiglons en manque d'idée et qui terminent la partie avec seulement trois frappes. Côté nordiste, Banza butait sur un Benitez déjà chaud (70e) pour sauver son équipe.

Et au moment où on s'y attendait le moins, c'est Amine Gouiri qui surgissait une nouvelle fois pour offrir la victoire aux siens d'une belle frappe enroulée après une récupération haute de Lees-Melou (75e). Lens a beau pousser en fin de match, ils ne parviennent pas à revenir au score pour accrocher le point du match nul.

Une première victoire qui pourra servir à lancer la saison pour les hommes de Patrick Vieira, tandis que Lens a déjà montré des choses intéressantes, qui pourront lui servir dans sa course au maintien.