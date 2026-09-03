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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ni sportif ni administratif : une absence surprise éloigne Reinders d'Al-Qadsiah

Al Diriyah vs Al Quadisiya
Al Diriyah
Al Quadisiya
Saudi Pro League
T. Reijnders
Arabie saoudite
Pays-Bas

Quelle en est la raison ?

Une absence surprise a écarté le milieu de terrain néerlandais Tijani Reijnders, joueur d'Al-Qadsiah, de l'effectif de l'équipe lors du match face à Al-Diriyah en Roshn Saudi League.

Al-Qadsiah se déplace dans quelques instants sur le terrain d'Al-Diriyah, au First Park, à l'occasion de la cinquième journée de la Roshn League.

Environ une heure avant le coup d'envoi, le club d'Al-Qadsiah a annoncé de manière inattendue l'absence de Reijnders, en raison de circonstances particulières qui n'ont pas été dévoilées.

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Le milieu de terrain néerlandais a rejoint Al-Qadsiah lors de l'actuel mercato estival, en provenance de Manchester City, dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 61 millions d'euros, selon ce qu'ont révélé des rapports de presse.

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Depuis, le joueur de 28 ans a disputé 3 matchs avec l'équipe de l'Est, face à Al-Ittihad, Neom et Al-Faisaly, et a réussi à inscrire un seul but, sans délivrer la moindre passe décisive jusqu'à présent.

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