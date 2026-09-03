Une absence surprise a écarté le milieu de terrain néerlandais Tijani Reijnders, joueur d'Al-Qadsiah, de l'effectif de l'équipe lors du match face à Al-Diriyah en Roshn Saudi League.

Al-Qadsiah se déplace dans quelques instants sur le terrain d'Al-Diriyah, au First Park, à l'occasion de la cinquième journée de la Roshn League.

Environ une heure avant le coup d'envoi, le club d'Al-Qadsiah a annoncé de manière inattendue l'absence de Reijnders, en raison de circonstances particulières qui n'ont pas été dévoilées.

Le milieu de terrain néerlandais a rejoint Al-Qadsiah lors de l'actuel mercato estival, en provenance de Manchester City, dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 61 millions d'euros, selon ce qu'ont révélé des rapports de presse.

Depuis, le joueur de 28 ans a disputé 3 matchs avec l'équipe de l'Est, face à Al-Ittihad, Neom et Al-Faisaly, et a réussi à inscrire un seul but, sans délivrer la moindre passe décisive jusqu'à présent.