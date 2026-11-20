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Des informations de presse ont révélé la véritable raison de l'absence du Sénégalais Sadio Mané, star d'Al-Nassr, lors du Clasico face au rival historique Al-Ahli, en Roshn Saudi League.

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Al-Nassr se déplaçait ce vendredi chez son rival historique Al-Ahli, au stade Al-Inma de Djeddah, pour un match en retard de la 9e journée de Roshn Saudi League.

Une heure avant le coup d'envoi, l'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, a dévoilé sa composition officielle pour le Clasico, emmenée par les deux stars portugaises Cristiano Ronaldo et João Félix .

En revanche, Postecoglou a laissé son ailier français Kingsley Coman sur le banc, tandis que Sadio Mané a été purement et simplement écarté du groupe.

L'absence de la star sénégalaise dans le groupe d'Al-Nassr pour le Clasico a suscité la polémique sur les réseaux sociaux, les supporters s'interrogeant sur les raisons de sa mise à l'écart, d'autant qu'il faisait partie de la délégation qui s'était rendue à Djeddah la veille, jeudi.

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Selon le quotidien saoudien « Arriyadiyah », ce sont des raisons familiales qui ont contraint Sadio Mané à manquer la rencontre.

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Le journal précise que l'international sénégalais est devenu père pour la deuxième fois ce vendredi matin, quelques heures avant le coup d'envoi du Clasico, ce qui a conduit le staff technique d'Al-Nassr à l'autoriser à quitter le rassemblement et à faire l'impasse sur le match.

Postecoglou a ainsi été contraint de modifier le système de jeu habituel de l'équipe lors des derniers matchs, en associant l'attaquant saoudien Abdullah Al-Hamdan à la star portugaise Cristiano Ronaldo en attaque.

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Aux côtés de ce duo figurait l'autre star portugaise, João Félix, arrivé à Djeddah jeudi après avoir disputé avec sa sélection les rencontres face au Danemark et au pays de Galles en Ligue des nations 2027.

Abdullah Al-Khaibari a dirigé l'entrejeu, en compagnie du troisième Portugais, Samu Costa, et du Brésilien Angelo Gabriel.

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Derrière, le Brésilien Bento était titulaire dans les buts en raison de la blessure de Nawaf Al-Aqidi, avec devant lui Nawaf Boushal et Awad Aman sur les côtés, ainsi que le Français Mohamed Simakan et l'Espagnol Iñigo Martínez en défense centrale.

La composition d'Al-Nassr :

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Gardien : Bento

Défense : Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Awad Aman

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Milieu : Abdullah Al-Khaibari, Angelo Gabriel, Samu Costa

Attaque : João Félix, Abdullah Al-Hamdan, Cristiano Ronaldo

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À noter qu'Al-Nassr abordait le Clasico à la troisième place du championnat saoudien avec 28 points, à deux longueurs d'Al-Hilal, et devancé uniquement à la différence de buts par Al-Qadsiah, deuxième.

De son côté, Al-Ahli abordait le Clasico au sixième rang avec 21 points, récoltés grâce à 7 victoires et 4 défaites, soit 9 points de retard sur le leader Al-Hilal.

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Depuis le début de la saison, Sadio Mané a disputé 15 matchs toutes compétitions confondues avec Al-Nassr, pour 3 buts inscrits et 8 passes décisives.