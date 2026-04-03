Neymar s'excuse platement pour sa remarque sur l'arbitre : « Elle doit sûrement avoir ses règles »

Neymar fait l'objet de vives critiques après le match opposant Santos à Remo (2-0) dans la nuit de jeudi à vendredi. Le meilleur buteur de tous les temps de l'équipe nationale brésilienne n'a pas apprécié l'arbitrage de Sávio Sampaio et l'a fait savoir de manière spectaculaire, ce qui a suscité beaucoup de polémique.

Dans les dernières minutes du match, Neymar a simulé une faute lors d'un coup franc. Son adversaire Diego Hernández n'a pas apprécié et a commis une faute violente sur l'ailier de 34 ans.

Neymar s'est plaint auprès de Sampaio et a reçu un carton jaune pour cela, après quoi la star brésilienne a exprimé sa frustration lors d'une interview d'après-match.

« C'est vraiment injuste », a commencé Neymar, qui s'en est également pris à Hernández. « Je me fais simplement tacler méchamment par derrière, ce qui est totalement inutile en fin de match. »

« Ce n'était pas la première fois, mais déjà la troisième ou quatrième fois. Je me suis juste approché de lui et je lui ai dit : "Tu es devenu fou ?" Et là, j'ai déjà reçu un carton jaune. »

Neymar était tout sauf d'accord avec cette décision et a tiré une conclusion surprenante au sujet de l'arbitre. « Mais bon, Sampaio est comme ça. Il doit sûrement avoir ses règles. »

Cette déclaration semble avoir déplu à beaucoup de monde et Neymar est vivement critiqué sur les réseaux sociaux. Le mois dernier, le défenseur brésilien de Série A Gustavo Marques (Red Bull Bragantino) avait déjà écopé d’une suspension de douze matchs pour propos sexistes. Neymar n’a pour l’instant pas été suspendu.