La star brésilienne Neymar a violemment critiqué la pelouse du stade de son club, Santos, après s'être blessé lors du match d'élimination de son équipe en Coupe du Brésil, à la suite du match nul et vierge face à Palmeiras au match retour des quarts de finale, après une défaite trois buts à zéro à l'aller.

Neymar a quitté la rencontre en raison d'une blessure à la cuisse à la fin de la première mi-temps, avant d'exprimer par la suite sa colère face au mauvais état de la pelouse du stade « Vila Belmiro », rendant ses responsables coupables des conditions dans lesquelles s'est déroulée la confrontation.

Neymar a écrit sur son compte Instagram, avec ironie : « J'aimerais féliciter le responsable de la pelouse du stade Vila Belmiro. »

Il a ajouté sur un ton de colère : « Ce qui s'est passé hier était la pire pelouse que le club ait jamais connue, elle était pleine de trous à cause de travaux réalisés la veille du match. C'est incroyable ! En plus de jouer contre l'adversaire, nous jouions aussi contre la pelouse du stade. »

Il a poursuivi : « Et pour aggraver les choses, nous avons dû fournir un effort plus important à cause de son état déplorable. Rien d'étonnant à ce que 3 joueurs se soient blessés en première mi-temps. Bravo vraiment... du très mauvais travail ! »

Neymar a évoqué sa blessure en déclarant : « Malheureusement, j'ai ressenti une gêne à la cuisse. Je vais passer des examens et j'espère que ce ne sera pas grave. Nous garderons le moral et nous concentrerons sur la suite. »

Palmeiras n'a pas manqué l'occasion de répondre à Neymar, en publiant un communiqué ironique dans lequel le club a fait l'éloge de l'état de la pelouse de son stade, affirmant qu'elle bénéficiait d'un entretien quotidien et restait en parfait état.

Le club a ajouté que ses joueurs se sentaient plus en sécurité grâce à la qualité de la pelouse du stade, soulignant que Palmeiras était le club de première division brésilienne le moins touché par les blessures au cours des cinq dernières années, en réponse directe aux déclarations de la star de Santos.

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