Neymar réagit vivement à la polémique autour du poker : « Je ne suis pas allé au match, parce que… »

Neymar Jr. a réagi à toute la polémique née récemment autour de son nom. L’attaquant brésilien a été la cible de critiques après avoir manqué un match de Santos en raison de soucis physiques, avant d’apparaître plus tard le même jour à un tournoi de poker à São Paulo.

Santos avait auparavant annoncé que Neymar n’avait pas fait le déplacement pour le duel de Copa Sudamericana, car il devait encore travailler sur sa condition physique. L’attaquant venait tout juste de revenir après des blessures et le club ne voulait prendre aucun risque avec son état physique.

Peu après, des images de Neymar ont toutefois circulé lors d’un prestigieux tournoi de poker à São Paulo. Cela a suscité de vives critiques dans les médias brésiliens et chez les supporters, qui se demandaient pourquoi l’attaquant avait bien du temps pour le poker, mais n’était pas disponible pour son club.

Neymar a désormais lui-même réagi. « Des gens sont sortis et n’arrêtent pas de parler du fait que je joue au poker. J’ai effectué mon entraînement matinal. Je ne suis pas allé au match parce que je venais juste de reprendre les entraînements. Le lendemain était mon jour de repos. »

Le Brésilien souligne qu’il respecte pleinement le programme convenu avec Santos et ne voit aucun problème dans sa présence au tournoi de poker. Selon Neymar, cela tombait en effet un jour de repos, après qu’il avait déjà rempli ses obligations à l’entraînement.

L’attaquant conclut par une pique claire à l’adresse de ses critiques. « Quoi qu’il en soit, maintenant je me prépare pour mon entraînement. Je veux aussi vous demander quelque chose : est-ce que j’ai le droit de m’entraîner, ou allez-vous aussi dire quelque chose là-dessus ? », lance-t-il, agacé.

Neymar est revenu à Santos au début de l’année dernière, le club où sa carrière professionnelle a commencé. Depuis, il est toutefois de nouveau poursuivi par les blessures et se retrouve régulièrement sous le feu des projecteurs. La dernière Coupe du monde n’a pas non plus été une réussite, ce qui a poussé Neymar à décider d’arrêter sa carrière internationale avec le Brésil.