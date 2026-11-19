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La star brésilienne Neymar fait de nouveau la une des journaux en raison de son comportement controversé, après la victoire de son équipe, Santos, sur la pelouse de Coritiba (1-0), aux premières heures de ce jeudi, lors de la 35e journée du championnat du Brésil.

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L'attaquant de 34 ans a perdu ses nerfs au coup de sifflet final, après avoir été la cible de provocations et de chants moqueurs de la part de plusieurs supporters de l'équipe locale dans les tribunes du stade Couto-Pereira. L'ancienne star du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone a répliqué par un torrent d'insultes, en prédisant la relégation de Coritiba en deuxième division.

Furieux, Neymar a lancé aux supporters, selon des propos rapportés par le site Foot Mercato : « Arrêtez ce cirque ! Vous allez descendre en deuxième division, bande d'idiots, vous faites pitié ! Vous devez me respecter, bande de ratés », lors d'une altercation survenue juste après que Santos a décroché trois points précieux à l'extérieur.

Sur le plan sportif, Neymar s'est montré actif et décisif lors d'une rencontre qui marquait son retour dans le onze de départ après deux matchs de suspension. Le numéro 10 a mené de nombreuses offensives individuelles, a réussi à éliminer ses adversaires par des petits ponts et s'est créé trois occasions franches.

Neymar a vu deux de ses tentatives passer à côté du poteau, tandis que le gardien Pedro Rangel a repoussé sa troisième frappe. Il a également participé à l'action ayant abouti au but de la victoire, inscrit par son coéquipier Gabriel Barbosa, sur fond d'accrochages et de vives altercations avec le milieu de terrain de Coritiba Thiago Santos.

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Neymar avait fait son retour en match officiel après avoir purgé la suspension qui lui avait été infligée pour cumul de cartons jaunes et pour le carton rouge reçu lors du match face à Bahia, le 24 octobre dernier . Un retour couronné par une victoire importante de Santos, mais qui a aussi ouvert un nouveau chapitre de tensions et d'affrontements avec les supporters adverses.

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Pour rappel, le club de Santos avait annoncé début novembre la nomination du père de Neymar au poste de directeur exécutif du club , une fonction restée vacante pendant un an et demi et qu'il occupera au moins jusqu'à la fin de l'année 2026. Il est connu au Brésil sous le nom de « Neymar Pai ».

Neymar père est depuis longtemps l'agent de son fils, revenu en 2025 à Santos, son club formateur, après des passages au FC Barcelone, au Paris Saint-Germain et à l'Al-Hilal saoudien.

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Si le retour du fils a été chargé d'émotion, la nomination du père fait passer l'histoire du simple retour d'une star à un véritable projet familial au sein du club : le père sera chargé des décisions administratives, tandis que le fils mènera l'équipe sur le terrain.

Santos occupe actuellement la huitième place du championnat du Brésil avec 50 points, une position qualificative pour la phase de groupes de la Copa Sudamericana la saison prochaine.

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Neymar a disputé 28 matchs sous le maillot de Santos cette saison, toutes compétitions confondues, pour 10 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées à ses coéquipiers.

Santos recevra Grêmio mardi prochain, avant de se déplacer sur la pelouse de Vitória le 29 novembre, puis d'accueillir Botafogo le 3 décembre.