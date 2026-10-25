Neymar, la star de Santos, s'en est violemment pris à Rodrigo Nestor, joueur de Bahia, après son expulsion lors du match entre les deux équipes, dans la nuit de dimanche, dans le cadre de la 32e journée du championnat du Brésil.

Neymar avait été expulsé après avoir mis sa main devant sa bouche pendant qu'il parlait à Rodrigo Nestor dans le rond central, avant le coup d'envoi de la seconde période.

À ce moment-là, Nestor s'est directement dirigé vers l'arbitre pour signaler le geste de Neymar et, avant la reprise du jeu, l'assistant vidéo a appelé l'arbitre et lui a montré les images.

En conséquence, l'arbitre a décidé de brandir le carton rouge direct à l'encontre de Neymar, après avoir estimé que le geste de l'attaquant relevait de ce que l'on appelle la « loi Vinicius Junior », appliquée dans le championnat du Brésil.

Neymar a déclaré, sur son compte Instagram : « Je ne suis pas de ceux qui parlent beaucoup de ce qui se passe sur le terrain, mais ce que Nestor m'a fait est extrêmement grave, car il a exploité une loi mise en place pour lutter contre le racisme, et il a tenté d'en tirer profit. »

Il a ajouté : « Je ressens une grande tristesse, car il a agi de manière totalement malhonnête. Il a dit en interview qu'il ne pouvait pas répéter ce que j'ai dit parce qu'il y a des enfants qui regardent. Mon frère, il a fait semblant d'être agressé. J'ai frappé le ballon en direction de sa hanche, mais il a porté sa main à son visage. Quel modèle veut-il offrir ? Il a parlé d'éducation et de valeurs. Mon frère, moi aussi j'ai reçu une bonne éducation. Et il y a autre chose : je suis un homme. »

Neymar a poursuivi : « Ce que tu as fait n'est pas acceptable. Et ceux qui ont instauré cette loi doivent faire preuve de prudence, car des gestes malhonnêtes peuvent se produire, et cela finit comme ce qui m'est arrivé. J'ai commis une bêtise, n'est-ce pas ? J'ai offert à un idiot l'occasion de se faire remarquer. Merci à toi, Nestor, j'irai me coucher la conscience tranquille. Quant à toi, à cause de ton geste malhonnête, tu ne dormiras pas tranquille, non, tu ne dormiras pas tranquille ! »