Neymar (34 ans) annonce immédiatement son départ : « C'est fini »

Neymar a annoncé sa retraite internationale immédiatement après l’élimination du Brésil de la Coupe du monde. L’attaquant de Santos, âgé de 34 ans, n’a pas pu empêcher la défaite face à la Norvège (1-2) en huitièmes de finale et a clairement indiqué après le match que sa carrière internationale était terminée. Il a toutefois transformé un penalty dans le temps additionnel, son ultime contact avec le ballon sous le maillot auriverde.

Après le coup de sifflet final, l’attaquant, visiblement ému, a confirmé que son rêve de remporter la Coupe du monde avec la Seleção s’achevait.

« J’ai essayé, j’ai essayé. Maintenant, c’est fini. J’ai commencé ici et je termine ici », a-t-il déclaré, en référence au MetLife Stadium où il avait fait ses débuts avec la Seleção en 2010 lors d’un match amical contre les États-Unis et où il conclut aujourd’hui sa carrière internationale sur une défaite en huitièmes de finale face à la Norvège.

Après ces mots, Neymar fond en larmes tandis que ses coéquipiers tentent de le réconforter. L’élimination face à la Norvège marque pour la star brésilienne la fin douloureuse de sa quatrième et dernière Coupe du monde.

Pour le Brésil, cette élimination représente la pire performance en Coupe du monde depuis 1990 ; la Seleção, quintuple championne du monde, attend toujours un nouveau titre depuis 2002.

Sur le plan individuel, il établit aussi un record peu enviable : il devient seulement le deuxième Brésilien, après Thiago Silva, à disputer quatre Coupes du monde sans jamais devenir champion du monde.

Malgré tout, Neymar quitte la Seleção avec des statistiques impressionnantes : 130 sélections, 80 buts marqués et 58 passes décisives. Son palmarès avec le Brésil se limite à la Coupe des Confédérations 2013 et à la médaille d’or olympique 2016.