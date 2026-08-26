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imago-sport-1082015054.jpgSports Press Photo
Rian Rosendaal

Traduit par

Newcastle United paie jusqu’à 60 millions d’euros pour son concurrent Sean Steur

Mercato
Newcastle
Manchester City

Nico González quitte Manchester City avec effet immédiat pour rejoindre Newcastle United, comme l’ont annoncé les deux clubs. Le transfert du milieu de terrain espagnol s’élève à 55 millions d’euros, un montant qui peut grimper à près de 60 millions d’euros avec les bonus.

Manchester City avait recruté González en février 2024 en provenance du FC Porto pour 60 millions d’euros. En dix-huit mois, il a inscrit quatre buts en 59 matches et remporté l’EFL Cup ainsi que la FA Cup.

Depuis le début de l’année, le milieu de terrain n’a été titularisé qu’à deux reprises en Premier League. Récemment, le milieu espagnol est entré en jeu lors du Community Shield perdu 3-0 contre Arsenal. Dimanche dernier, González est resté 90 minutes sur le banc face à Bournemouth (victoire 2-1).

Bien que González ait auparavant déclaré ne pas avoir de problème avec son rôle de remplaçant et vouloir rester à City, il rejoint donc désormais Newcastle United. Son contrat avec Manchester City courait encore pour deux saisons.

« C’était un privilège de faire partie de Manchester City. De l’extérieur, il est difficile de comprendre à quel point ce club est formidable. La direction, les joueurs, les entraîneurs, le staff et les supporters le rendent incroyablement spécial », s’enthousiasme l’Espagnol sur le site du géant anglais.

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« Ce fut vraiment un honneur de jouer pour cette équipe. J’ai apprécié mon passage ici, mais j’aimerais jouer plus souvent. Je peux toutefois sincèrement dire que je pars avec uniquement de l’amour et de la gratitude pour City », ajoute González dans son message de remerciement.

Sean Steur voit donc arriver un concurrent supplémentaire à Newcastle. L’ancien joueur de l’Ajax évolue normalement plus haut sur le terrain, même s’il a davantage occupé un rôle de sentinelle dimanche contre Liverpool (2-2). Newcastle United cherchait des renforts au milieu de terrain après le départ de Sandro Tonali et Bruno Guimarães.

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