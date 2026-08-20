Premier League - Journée 1 23 août 2026 - 11:30 St James' Park

Le match Newcastle United - Liverpool débutera le 23 août 2026 à 11h30 EST et 16h30 GMT.

Newcastle - Liverpool, le choc de deux équipes en transition

Matthias Jaissle. L'Allemand de 38 ans a excellé lors de ses précédents passages en Autriche et en Arabie saoudite, mais n'a jamais entraîné en Angleterre, encore moins en Premier League. Le club a aussi perdu trois éléments majeurs, Anthony Gordon, Sandro Tonali et Bruno Guimarães, partis respectivement au FC Barcelone, à Tottenham et à Arsenal cet été. Newcastle a terminé à une décevante 12e place la saison dernière, et beaucoup s'attendent à le voir faire pire cette fois. Bazoumana Touré, 20 ans, est son recrue la plus chère de l'été avec 42,8 millions de livres sterling, et l'ailier ivoirien devra être performant d'entrée. Lukas Hornicek, gardien international tchèque de 24 ans, arrive de Braga pour 26 M£.

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Deux nouveaux hommes sur le banc

Andoni Iraola est arrivé à Anfield en provenance de Bournemouth pour remplacer Arne Slot, limogé après une saison 2025-2026 décevante au cours de laquelle Liverpool a terminé cinquième. Iraola a emmené Bournemouth en Europe la saison dernière malgré la perte de défenseurs clés et du talisman Antoine Semenyo. Le technicien espagnol est connu pour son approche agressive et tournée vers l'avant.

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Liverpool peut-il remplacer Salah ?

Liverpool a perdu plusieurs cadres. Ibrahima Konaté a rejoint le Real Madrid, la légende du club Mo Salah s'est engagée avec Trabzonspor et le latéral expérimenté Andy Robertson est parti à Tottenham. Liverpool a recruté Jérémy Jacquet en provenance de Rennes et l'ancien attaquant d'Osasuna Víctor Muñoz pour un total de 90 millions de livres sterling. Un remplaçant direct de Salah n'est pas encore arrivé, si bien que la charge qui pèse sur les recrues phares de l'été dernier, Florian Wirtz et Alexander Isak, sera encore plus lourde. Le meilleur joueur du club la saison dernière, Dominik Szoboszlai, a signé un nouveau contrat de longue durée. Le défenseur central uruguayen Ronald Araujo est une recrue en prêt intéressante en provenance du FC Barcelone.

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Newcastle - Liverpool : les stats à connaître

Liverpool est invaincu lors de ses 19 derniers matches de Premier League contre Newcastle, avec 14 victoires et cinq nuls.

Chacune des trois dernières confrontations de Premier League entre Newcastle et Liverpool à St James' Park a vu un but décisif pour le résultat être inscrit après la 90e+ minute.

Lors de ses neuf derniers déplacements en première division à St James' Park, Liverpool s'est imposé six fois et a fait trois nuls.

Jusqu'ici, 198 buts ont été marqués dans les rencontres de Premier League entre Newcastle et Liverpool. Deux buts dans ce match en feraient la troisième affiche à atteindre les 200 dans la compétition, après Liverpool - Tottenham Hotspur (211) et Arsenal - Tottenham (200).

Seuls Aston Villa et Manchester City ont enchaîné une plus longue série de victoires en Premier League que Liverpool la saison dernière, pourtant seules quatre équipes, dont Chelsea et Tottenham, ont connu une plus mauvaise série de défaites. Sa série de quatre nuls en janvier n'a été dépassée que par Bournemouth et Brentford.

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Compositions probables

Newcastle (4231) : Pope ; Miley, Thiaw, Botman, Hall ; Bamba, Steur ; Toure, Ramsey, Elanga ; Wissa.

Liverpool (4231) : Alisson ; Frimpong, Araujo, Van Dijk, Kerkez ; Szoboszlai, Gravenberch ; Ngumoha, Wirtz, Gakpo ; Isak.

Infos d'équipe et effectifs

L'entraîneur de Newcastle, Matthias Jaissle, est privé de cinq joueurs pour cette rencontre. Lewis Miley, Fabian Schaer, Valentino Livramento, Anthony Elanga et Lewis Hall sont tous annoncés blessés. Aucune suspension n'est actuellement recensée. Une composition probable n'a pas été confirmée, et d'autres mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

L'entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, doit composer avec une liste d'absents nettement plus longue. Hugo Ekitike, Stefan Bajcetic, Conor Bradley, Alexis Mac Allister, Joseph Gomez, Giovanni Leoni, Jeremy Jacquet, Vitezslav Jaros et Curtis Jones sont tous forfaits sur blessure. Aucune suspension ne s'applique. En l'absence de composition confirmée, les informations sur l'équipe seront mises à jour à l'approche du match.

Forme

Newcastle aborde la nouvelle saison avec un bilan de pré-saison mitigé de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente a été une victoire 1-2 contre Valence le 8 août, tandis qu'il a subi une défaite 4-1 contre Bristol City fin juillet. Sur ces cinq matches, Newcastle a marqué huit buts et en a encaissé huit, et son seul résultat compétitif dans cet échantillon a été une défaite 2-0 à Fulham lors de la dernière journée de la saison passée.

Les cinq derniers matches de Liverpool ont également produit un bilan partagé : deux victoires, un nul et deux défaites. Son match le plus récent s'est soldé par une défaite 2-3 contre Monaco le 9 août. Liverpool a battu Sunderland 4-2 et Wrexham 1-0 pendant la pré-saison, mais s'est aussi incliné 2-4 contre Leeds United. Son dernier résultat en compétition a été un nul 1-1 à Brentford lors de la dernière journée de 2025-2026. Sur ces cinq matches, Liverpool a marqué dix buts et en a encaissé dix.

Bilan des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte au 31 janvier 2026, lorsque Liverpool a battu Newcastle 4-1 à Anfield en Premier League. Avant cela, Newcastle s'était imposé 2-3 à St James' Park en août 2025, là aussi en championnat. Sur les cinq dernières confrontations, Liverpool en a remporté trois et Newcastle deux, les deux équipes ayant également fait match nul 3-3 à St James' Park en décembre 2024. Ces cinq matches ont produit 16 buts au total.