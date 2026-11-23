Comment regarder Newcastle Jets contre Kashiwa Reysol avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Algérie, Maroc, Vietnam, Tunisie TV 360

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

AFC Champions League Elite - Journée 5 24 nov. 2026 - 02:45

Newcastle Jets reçoit Kashiwa Reysol en Ligue des champions Élite de l’AFC. Les deux équipes abordent cette rencontre dans des dynamiques très différentes. Le lieu du match reste à confirmer.

L’équipe de Mark Milligan est sous pression. Elle a perdu quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière défaite remonte au 7 novembre, face à Perth Glory en A-League Men.

Son parcours continental est difficile. Shanghai Port l’a battue 4-2 en Ligue des champions Élite le 3 novembre, après une défaite 5-2 contre Kyoto Sanga FC.

Kashiwa Reysol arrive avec une bien meilleure dynamique, malgré sa défaite 1-0 sur le terrain de JEF United Chiba le 20 novembre. L’équipe de Ricardo Rodriguez avait remporté ses quatre matches précédents, dont trois contre Kawasaki Frontale en J. League et en Coupe de la Ligue.

Kashiwa peut également s’appuyer sur un résultat continental récent dans cette compétition : une victoire 2-0 contre Daejeon Hana Citizen.

Le contraste entre les deux équipes sur le plan de la confiance est net, et Newcastle Jets devra réagir à domicile. Voici ce que nous savons pour suivre la rencontre.

Les informations officielles concernant la diffusion de ce match ne sont pas encore disponibles. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront ajoutées dès leur confirmation.

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