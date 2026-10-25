Partager Suivez GOAL sur Google

Newcastle United a décroché dimanche une victoire cruciale 2-0 face à Crystal Palace, accentuant la pression déjà grandissante sur l’entraîneur contesté Pierre Sage. De son côté, Dango Ouattara a inscrit en seconde période le but égalisateur qui a permis à Brentford d’arracher un nul 1-1 face à Hull City. Après ces résultats, Newcastle occupe la huitième place et Brentford la sixième, tandis que Crystal Palace végète à la 17e place.

Publicité

Newcastle aggrave les malheurs de Crystal Palace

Newcastle a aggravé les malheurs de Crystal Palace à Selhurst Park, profitant d’une piètre seconde période des locaux. Après une première période sans relief, Matthias Jaissle a vu son équipe frapper dès la reprise. À peine une minute après la pause, Will Osula a repris un excellent centre de Jacob Murphy pour donner l’avantage aux visiteurs. Harvey Barnes a ensuite inscrit le deuxième but juste avant l’heure de jeu, après une décision serrée sur un hors-jeu qui avait auparavant privé Joe Willock d’un but. Ce résultat porte Newcastle à 11 points, avec son premier match sans encaisser de but depuis août, tandis que Palace reste à seulement sept points.

Hull préserve son invincibilité à domicile

Dans l’autre rencontre de dimanche, Hull a prolongé son invincibilité à domicile au MKM Stadium, sans toutefois parvenir à prendre les trois points face à Brentford. Les locaux ont ouvert le score à la 24e minute après qu’Aaron Hickey a manqué la réception d’une passe et commis une faute sur Tim Iroegbunam dans la surface. Oli McBurnie s’est chargé du penalty et a trouvé avec assurance le petit filet droit, inscrivant son premier but en Premier League depuis plus de 900 jours. Bien que Caoimhin Kelleher ait plongé du bon côté, il n’a pas pu arrêter le tir, offrant à Hull un avantage mérité avant la pause.

Ouattara arrache un point pour Brentford

Brentford a bien réagi après la pause pour arracher un point précieux à l’extérieur. À la 63e minute, profitant d’un moment d’inattention de la défense locale, Igor Thiago a trouvé Ouattara, qui a égalisé sans subir beaucoup de pression. Jaidon Anthony a tenté d’inscrire un deuxième but pour les visiteurs, obligeant Konstantinos Tzolakis à intervenir. En fin de match, Mohamed-Ali Cho a adressé un centre à Joe Gelhardt, mais la frappe non cadrée de ce dernier a laissé les deux équipes se partager les points. Brentford occupe désormais la sixième place avec 11 points, tandis que Hull est dixième avec 10 points.

Et maintenant ?

Newcastle espère grimper au-delà de sa huitième place actuelle dans les semaines à venir. De son côté, Palace a désespérément besoin d’un résultat positif pour atténuer la pression croissante sur Sage. Brentford et Hull doivent désormais préparer leurs prochaines rencontres afin de décrocher des victoires cruciales en championnat.