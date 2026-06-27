تلقى الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، مدرب منتخب أوروجواي، انتقادات من جاري نيفيل، بعدما اتخذ قرارًا باستبدال الحارس المخضرم فرناندو موسليرا بين شوطي مواجهة إسبانيا في كأس العالم.

كان جاري نيفيل ضمن الاستوديو التحليلي لشبكة ITV لمباراة كأس العالم التي جمعت بين منتخبي إسبانيا وأوروجواي بقيادة المدرب مارسيلو بيلسا.

وشهد الشوط الأول أحداثًا محدودة، ولم يجد محللو ITV الكثير للحديث عنه خلال الاستراحة، في مواجهة جمعت بين منتخبين سبق لهما التتويج بكأس العالم ثلاث مرات مجتمعة.

ونجح منتخب إسبانيا، بطل نسخة 2010، في افتتاح التسجيل عبر أليكس باينا في الدقيقة 42، إلا أن محللي الاستوديو اعتبروا الهدف نتيجة خطأ من الحارس فرناندو موسليرا.

ولم يظهر موسليرا، البالغ من العمر 40 عامًا، بمستواه المعتاد خلال الشوط الأول، خاصة في التعامل مع الكرات الهوائية الناتجة عن العرضيات والركنيات الإسبانية.

وخاض موسليرا مباراته الدولية رقم 137 مع منتخب أوروجواي، والتي قد تكون الأخيرة له بقميص المنتخب، بعدما ارتكب الخطأ الذي أسفر عن الهدف في مباراة سيأمل في نسيانها سريعًا.

وجاءت تسديدة باينا من على حدود منطقة الجزاء، ولم تكن قوية أو تحمل الكثير من السرعة أو الدقة، لكن موسليرا فشل في التصدي لها.

وبدا الحارس المخضرم مترددًا بين الإمساك بالكرة أو إبعادها إلى ركلة ركنية لصالح إسبانيا، إلا أنه لم يفعل أيًا من الخيارين، واكتفى بلمس الكرة بيديه، لتتجه نحو زاوية المرمى وتسكن الشباك.

وأظهرت لقطات ITV عقب نهاية الاستراحة دخول لاعبي المنتخبين إلى أرضية الملعب، قبل أن يظهر سيرجيو روشيت مرتديًا قميص حراسة المرمى، في ظل غياب موسليرا بعدما قرر بييلسا استبداله بين الشوطين.

وعلّق جاري نيفيل على قرار بييلسا باستبدال الحارس المخضرم، مكتفيًا بوصفه بكلمة واحدة: "قاسٍ".