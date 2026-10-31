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Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Neves gâche la victoire d'Al-Hilal face à Al-Fateh

Al Hilal vs Al Fath
Al Hilal
Al Fath
Saudi Pro League
R. Neves
Arabie saoudite
Portugal

La star portugaise foudroie le leader

Malgré la victoire importante d'Al-Hilal face à Al-Fateh sur le score de deux buts à zéro, samedi soir, dans le cadre de la douzième journée du championnat saoudien Roshn des professionnels, la joie du club n'a pas été complète, après avoir reçu un coup dur concernant son prochain match, à la suite de la confirmation de l'absence de sa star portugaise Ruben Neves face à Al-Ettifaq en raison d'une suspension.

La surprise est survenue après que Neves a écopé d'un carton jaune à la 74e minute de la rencontre face à Al-Fateh, atteignant ainsi son quatrième avertissement cette saison en championnat, ce qui le prive de participer au prochain match, conformément au règlement qui prévoit la suspension d'un joueur pour un match en cas de cumul de quatre avertissements.

À lire également : Vidéo : une double morsure fait tomber Al-Fateh et replace Al-Hilal en tête du championnat Roshn

Ce dernier carton a été d'autant plus contrariant pour Al-Hilal que Neves ne s'est pas contenté de contribuer à mener son équipe durant le match, mais a également inscrit le deuxième but sur penalty à la 91e minute, confirmant sa présence déterminante dans la victoire du club, avant que son avertissement ne se transforme en une mauvaise nouvelle pour le staff technique dirigé par Simone Inzaghi.

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La star portugaise avait déjà reçu trois cartons jaunes lors des rencontres face à Al-Khaleej, Al-Ittihad et Al-Qadsiah, avant de compléter son compteur avec un quatrième avertissement face à Al-Fateh, rendant ainsi son absence certaine pour la rencontre face à Al-Ettifaq lors de la treizième journée, à un moment où Al-Hilal a besoin de préserver sa stabilité et de poursuivre ses résultats positifs.

L'absence de Neves représente un défi tactique pour Inzaghi, compte tenu du rôle que joue le milieu de terrain portugais dans l'organisation du jeu, la liaison entre les lignes et la contribution à la construction des attaques, ainsi que de sa capacité à contrôler le rythme de l'équipe. L'entraîneur italien sera appelé à choisir le remplaçant approprié pour le suppléer, tout en préservant l'équilibre au milieu de terrain.

Ainsi, Al-Hilal est sorti de la rencontre face à Al-Fateh avec trois points qui ont renforcé sa place en tête du championnat Roshn, mais il a en contrepartie perdu l'un de ses éléments les plus en vue avant le prochain test face à Al-Ettifaq, le carton jaune reçu par Neves se transformant en un détail déterminant qui pourrait contraindre Inzaghi à revoir ses calculs lors de la treizième journée.

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