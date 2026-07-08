NEC encaisse une somme record pour Basar Önal : le joueur clé rapporte plusieurs millions de plus que prévu

Le NEC et le Lille OSC ont finalisé l'accord concernant le transfert de Basar Önal, annonce Fabrizio Romano. Selon l'expert du mercato, le club de Nimègue percevra jusqu'à 14,5 millions d'euros : 12,5 millions garantis et 2 millions de bonus.

Le départ d’Önal, 22 ans, se profilait depuis plusieurs semaines : le jeune international turc était déjà absent mercredi, lorsque le NEC s’est incliné 2-3 à Weurt face à son adversaire de préparation, le MSV Duisburg.

Les médias néerlandais évoquaient initialement un montant de 9,5 à 10 millions d’euros, insuffisant pour battre le record de transfert sortant de Robin Roefs vers Sunderland (10,5 millions).

Selon l’expert, le montant total dépasse de plusieurs millions les estimations initiales. Avec 12,5 millions d’euros, le record de Roefs est déjà battu, et il pourrait grimper jusqu’à 14,5 millions.

Au De Graafschap aussi, le trésorier va dormir sur ses deux oreilles : les « Superboeren » avaient négocié, lors de son transfert en 2024, un pourcentage de 10 % sur toute revente future. Le joueur originaire de Doetinchem va ainsi rapporter à « son » club plus d’un million d’euros supplémentaires, en plus du montant initial du transfert d’un million d’euros.

Une période faste pour le NEC, qui tire désormais des revenus croissants de ses transferts : l’hiver dernier, Kento Shiogai avait déjà pris la direction de Wolfsburg pour 9,5 millions d’euros.

Mais le record d’Önal pourrait bien être de courte durée.

Le Japonais vise un départ vers le TSG Hoffenheim, qui a déjà mis 15 + 2 millions d’euros sur la table la semaine dernière, une somme appelée à grimper.

Parallèlement, Lille vise un autre élément clé de l’Eredivisie : Gjivai Zechiël. L’entraîneur Davide Ancelotti apprécie le profil du milieu de terrain, mais Feyenoord n’a, pour l’instant, accepté aucune des offres des Dogues.