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Ne soyez pas surpris s'il remporte le Ballon d'Or : une attaque surprise contre Mbappé

Ballon d'Or
Kylian Mbappé
Real Madrid
France
Espagne

Une pluie de moqueries s'abat sur la star française

Le Français Kylian Mbappé fait l'objet d'un examen minutieux depuis plusieurs jours. Alors qu'il multiplie les interviews pour expliquer pourquoi il mérite de remporter le Ballon d'Or cette année, la star du Real Madrid attire de plus en plus de détracteurs convaincus qu'il ne mérite pas cette récompense individuelle.

Mbappé figure parmi les trente candidats en lice pour le Ballon d'Or, lors de la cérémonie qui se tiendra dans la capitale britannique, Londres, le 26 octobre prochain.

Parmi ces contestataires, le rappeur français Booba a critiqué l'arrogance de l'attaquant du Real Madrid, expliquant qu'il pourrait tout de même remporter le Ballon d'Or pour une étrange raison.

Booba a déclaré dans une vidéo publiée sur son compte Instagram : « D'un autre côté, les gars, ne soyez pas étonnés si Kiki remporte le Ballon d'Or. Vu son arrogance et sa confiance en lui, vu la corruption, vu l'état de la FIFA et du monde. »

Il a ajouté, selon le site français Foot Mercato : « Il est possible que le prix soit truqué. Ça pourrait être une arnaque complète, mon ami, juste pour vendre des maillots. Parce que dans ce monde, il coupe le citron. Alors je dis, soyez prudents. Personne ne sait ! »

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