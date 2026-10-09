Nawaf Al-Aqidi place Al-Nassr face à une crise majeure

Le club saoudien d'Al-Nassr a reçu un nouveau coup lié à l'avenir de son gardien international Nawaf Al-Aqidi, après que sa blessure est entrée dans une phase décisive qui pourrait déterminer la date de son retour sur les terrains, alors que l'option thérapeutique la plus adaptée à son cas n'a pas encore été tranchée. Cette situation place le staff technique et médical dans l'expectative quant à sa disponibilité pour la période à venir.

Selon ce qu'a rapporté la chaîne saoudienne « Al-Arabiya », Al-Aqidi s'est rendu dans la capitale britannique, Londres, en compagnie du médecin de la sélection saoudienne, afin de passer les examens nécessaires et de déterminer si son état requiert une intervention chirurgicale, ou s'il est possible de se contenter d'un programme thérapeutique et de rééducation reposant sur la kinésithérapie.

Al-Aqidi s'était blessé lors de la rencontre de la sélection saoudienne face au Koweït en ouverture de son parcours à la Coupe du Golfe arabe « Golfe 27 », après être tombé sur la pelouse en tentant de dégager un centre, quittant la rencontre souffrant de douleurs au coude du bras droit, avant que le staff technique n'annonce son exclusion de la liste du tournoi.

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Les examens médicaux complémentaires ont révélé, selon ce qu'a publié le journal saoudien « Al-Riyadiyah », que le gardien souffre d'une légère déchirure de l'articulation du coude, avec des estimations préliminaires selon lesquelles son programme thérapeutique et de rééducation pourrait s'étendre sur environ cinq semaines.

Al-Nassr attend les résultats de l'évaluation médicale à Londres, car déterminer la nature du traitement donnera au club une image plus claire quant à la durée dont le gardien aura besoin pour se rétablir, et à la possibilité de son retour aux entraînements et de sa participation aux matches.

Le choix d'une intervention chirurgicale, s'il était décidé, pourrait par ailleurs modifier les calculs du staff technique par rapport à l'option de se contenter de la rééducation et de la kinésithérapie.

Entre les hypothèses de la chirurgie et de la rééducation, la situation d'Al-Aqidi demeure l'un des dossiers importants au sein d'Al-Nassr, d'autant que l'équipe a besoin de clarté sur la disponibilité de son gardien international dans la période à venir.

Les répercussions réelles sur l'équipe ne seront déterminées qu'après la publication de la décision médicale finale, qui tranchera le parcours de traitement du joueur et la durée prévue de son absence des terrains.