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Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Nawaf Al-Aqidi fait trembler Al-Nassr avec une décision décisive

Al Nasr FC
N. Alaqidi
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Le gardien international rebat les cartes !

Nawaf Al-Aqidi, gardien de but d'Al-Nassr, a porté un coup dur au club saoudien concernant sa décision liée à son avenir au cours de la période à venir.

Selon le journal saoudien "Al-Riyadiah", la direction d'Al-Nassr a présenté une nouvelle offre à Al-Aqidi comprenant des avantages financiers plus élevés afin de le conserver, mais le gardien international a refusé l'offre, confirmant son souhait de vivre une nouvelle expérience.

Le journal a ajouté qu'Al-Aqidi préfère partir cet été, que ce soit par une vente ou un prêt, et qu'en cas d'échec, il est prêt à attendre jusqu'à janvier prochain pour entrer dans la période libre, afin de partir gratuitement à la fin de la saison.

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Le journal a indiqué que la direction d'Al-Nassr a pris contact avec l'agent du joueur afin de rechercher une offre convenable, alors que le gardien maintient sa position et ne souhaite pas rester au sein de l'équipe.

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Al-Nassr a également reçu deux offres officielles d'Al-Fateh et d'Al-Shabab pour s'attacher les services d'Al-Aqidi, tandis que la direction a demandé au joueur de trancher sur sa position définitive, en confirmant que l'offre de prolongation resterait en vigueur s'il décidait de revenir sur l'idée d'un départ.


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