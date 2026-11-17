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Revivez les matches de la 6e journée, les derniers avant la reprise des championnats.

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Ce soir, à partir de 20 h 45, se disputent aussi les dernières rencontres de la sixième journée de Nations League, décisives pour déterminer les affiches des quarts de finale, des barrages et des matches pour éviter la relégation, ainsi que les équipes officiellement reléguées.

Dans le groupe 3 de la Ligue A, le Portugal, déjà qualifié, s’impose 3-2 à Cardiff, sur le terrain du pays de Galles. L’attaquant de l’AC Milan, Goncalo Ramos, joue 59 minutes. Resté muet lors de ses derniers matches avec le Portugal et l’AC Milan, il déçoit encore ce soir.

À Copenhague, le duel décisif oppose le Danemark de Hojlund, attaquant de Naples, à la Norvège de Haaland : les visiteurs devaient gagner pour atteindre les quarts, tandis que deux des trois résultats possibles convenaient aux Danois. Le match est un thriller : les Danois ouvrent le score par l’attaquant de Naples, après une grosse erreur de Heggem, joueur de Bologne, avant que Hojbjerg ne double la mise sur une passe décisive d’Isaksen. L’inévitable Haaland réduit ensuite l’écart dans le but vide, sur une passe d’Odgaard : c’est son 67e but en 61 sélections avec la Norvège. Le capitaine d’Arsenal égalise en fin de match. À la dernière seconde, la Norvège obtient un penalty pour une main dans la surface d’Andersen, ancien joueur de la Sampdoria. L’attaquant de Manchester City se présente et ne tremble pas : il inscrit le but du 2-3 et envoie la Norvège parmi les huit équipes qui se disputeront le trophée, avec son 68e but en 61 sélections.

Dans le groupe 2 de la Ligue B, l’Irlande du Nord et la Hongrie se disputent la première place à Budapest. Les Nord-Irlandais font match nul et conservent un point d’avance, 12 à 11. Même enjeu dans Ukraine-Géorgie, mais pour la relégation : 1-0, aucun but pour les Géorgiens et descente en Ligue C.

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Dans le groupe 3 de la Ligue B, l’Autriche, déjà promue, fait match nul contre Israël, directement relégué. L’Irlande disputera les barrages après sa victoire 3-0 contre le Kosovo à Dublin.

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Dans le groupe 4 de la Ligue B, la Suède est déjà promue, tout comme la Bosnie de Kerim Alajbegovic, joueur de la Juventus titularisé pour le match à domicile contre la Roumanie, qui s’incline. La Pologne de Piotr Zielinski, joueur de l’Inter, se maintient.

Danemark-Norvège 2-3 : 11e Hojlund (D), 15e Hojbjerg (D), 37e Haaland (N), 83e Odegaard (N), 90e+6 Haaland (N)

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Pays de Galles-Portugal 2-3 : 11e Bruno Fernandes (P), 13e Brooks (G), 40e Thomas (G), 43e Neto (P), 70e Forbs (P)

Bosnie-Roumanie 2-1 : 6e Birligea (R), 44e Tahirovic (B), 82e Bajraktarevic (B)

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Irlande-Kosovo 3-0 : 28e Parrott, sur penalty (I), 50e Parrott (I), 75e Moylan (I)

Israël-Autriche 1-1 : 36e D. Peretz (I), 62e Kalajdzic (A)

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Pologne-Suède 1-1 : 16e Benedyczak (P), 25e H. Larsson (S)

Ukraine-Géorgie 1-0 : 4e Sikan (U)

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Hongrie-Irlande du Nord 1-1 : 35e Varga (U), 65e Devenny (I)