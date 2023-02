Nasser Al-Khelaïfi après OM-PSG (0-3) : "J'ai toujours eu confiance en mon coach"

Après la brillante victoire du PSG face à Marseille, le président parisien a tenu a rappelé qu'il soutenait Galtier malgré les rumeurs.

Quel regard portez-vous sur cette soirée ?

C’était un grand match, ce soir on a vu un grand PSG, j’ai toujours eu confiance en mes joueurs et mon coach. On a fait vraiment un grand match au niveau du PSG. C’était spécial, on a gagné avec la manière. On a joué contre un grand Olympique de Marseille, mais ce qu’il faut retenir, c’est qu’on a vu le vrai visage du PSG. Ce soir il y a des choses positives : on a gagné contre l’OM, on a 8 points d’avance au classement. C’était très important de s’imposer. Les joueurs ont été très agressifs. C’est une bonne préparation pour le match prochain contre Nantes et en vue de la Ligue des champions.

C'est aussi un grand match de la part de Kylian Mbappé...

Kylian aussi a réalisé un grand match. Il a égalisé le record d’Edinson Cavani, mais l’équipe a vraiment fait quelque chose de positif aujourd’hui. Nous sommes un peu tristes pour notre défenseur Presnel Kimpembe. Je pense qu’il souffre d’une rupture d’une tendon. On a une pensée pour lui et ce match est aussi pour lui.

Ce record de Cavani égalé par Mbappé, est-une fierté ?

Oui bien sûr. Il était très proche de battre le record mais je suis sûr qu’au match prochain il va le battre. C’est un grand grand joueur. Je suis très fier de lui et fier qu’il soit au PSG

Le club traverse une passe compliquée depuis le début de l’année. L’avenir de Christophe Galtier est-il conditionné au parcours du PSG en Ligue des champions ?

Non. Comme je l’ai dit, j’ai toujours confiance en mon coach parce que je sais ce qu’il peut donner. Ça a été compliqué après la Coupe du monde pour tout le monde. Et spécialement pour nous car nous avions beaucoup de joueurs concernés par cette compétition. Mais ce n’est pas une excuse. Maintenant on a retrouvé notre position.



Avez-vous confiance avant le match retour contre le Bayern Munich ?

Toujours confiance, spécialement pour ce match. Je veux donner beaucoup de confiance aux joueurs aussi, pour tout le monde, et vous aussi les médias. Comme ça, vous parlez de manière un peu plus positive de nous.