L'Allemand Jens Wissing, directeur technique d'Al-Ittihad, attend le rapport médical concernant le Nigérian George Ilenikhena, attaquant de l'équipe, afin de connaître les dernières évolutions de sa blessure et de déterminer son degré de disponibilité pour un retour à l'entraînement, en vue de trancher sur sa participation avec « Al-Amid » durant la période à venir, selon ce qu'a rapporté le journal saoudien « Arriyadiyah ».

Le staff technique suit l'état d'Ilenikhena en coordination avec le staff médical d'Al-Ittihad, lequel est en contact direct avec son homologue de la sélection nigériane, dans le but de définir le programme adapté au joueur durant la période actuelle, alors qu'aucune date précise n'a encore été fixée pour son retour à l'entraînement, et au milieu d'indices laissant penser que ses chances de disputer le prochain match face à Al-Hilal diminuent.

Ilenikhena a souffert d'un problème physique lors de sa présence avec la sélection du Nigeria, mais il a pu ensuite entrer en jeu comme remplaçant face à la Guinée-Bissau pendant 15 minutes, lors du match qui s'est soldé par une défaite de la sélection de son pays sur le score de trois buts à zéro, après avoir marqué un but lors de sa première apparition internationale avec les « Super Eagles » face à Madagascar, durant la précédente journée des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des nations.

La disponibilité de l'attaquant nigérian revêt une grande importance aux yeux de Wissing, surtout au vu du bon début de saison qu'il a réalisé avec Al-Ittihad depuis le coup d'envoi de l'exercice en cours, Ilenikhena ayant réussi à inscrire quatre buts et à délivrer deux passes décisives en six apparitions en Saudi Pro League, selon les données de la Ligue saoudienne de football professionnel.

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L'inquiétude concernant la blessure d'Ilenikhena survient à un moment délicat pour Al-Ittihad, qui occupe la deuxième place au classement de la Saudi Pro League avec 17 points, à une longueur d'Al-Hilal, le leader, ce qui fait du duel entre les deux équipes l'une des affiches majeures de la huitième journée et renforce l'importance de la disponibilité des éléments clés pour la rencontre.

Par conséquent, le Marocain Youssef En-Nesyri sera le seul avant-centre dans l'effectif d'Al-Ittihad face à Al-Hilal.

Al-Ittihad se déplacera chez Al-Hilal samedi prochain en soirée, à 21 heures, au stade « Kingdom Arena », lors du sommet de la huitième journée de la Saudi Pro League, tandis que Wissing attend le dernier rapport médical pour trancher sur le cas d'Ilenikhena et savoir s'il pourra revenir à temps pour participer au Clasico ou s'il manquera cette rencontre très attendue.