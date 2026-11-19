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L’avenir de Kevin De Bruyne pourrait bel et bien s’écrire loin de Naples, et ce dès le prochain mercato de janvier. Les rumeurs d’un possible départ vers le PSV Eindhoven se sont intensifiées pendant cette trêve internationale, entre les déclarations du joueur et celles de son épouse, les réactions des supporters et une première proposition déjà adressée à Naples par le club néerlandais.

Naples l’a pour l’instant refusée, mais Aurelio De Laurentiis n’a pas fermé la porte. Au contraire, il a fait une contre-proposition. Pour laisser partir le milieu belge en janvier, et économiser son salaire ainsi que ses primes, il a fixé un prix somme toute abordable, qui pourrait ouvrir la voie à un scénario jusqu’ici seulement envisagé.

LES DÉCLARATIONS DE DE BRUYNE ET DE SON ÉPOUSE : Le malaise du joueur face à ce qu’il vit à Naples s’est d’abord exprimé à travers les déclarations de son épouse, Michelle Lacroix, au magazine belge NINA. Dans cet entretien, la mannequin avait évoqué les difficultés de la famille à vivre au quotidien dans la ville de Naples, expliquant que De Bruyne et elle souhaitaient retourner vivre en Belgique : « Nous nous disons de plus en plus souvent que nous irons vivre là-bas. Le plus tôt sera le mieux. Kevin n’est pas heureux. »

Ces propos ont rapidement fait le tour du Web, avant que De Bruyne lui-même ne s’exprime depuis le rassemblement de la sélection belge. Interrogé sur son avenir et sur les rumeurs concernant le PSV, l’ancien joueur de Manchester City a répondu : « Aller au PSV en janvier ? Je me suis réveillé et j’ai vu que beaucoup de personnes m’avaient contacté. Mais maintenant, je suis ici et je fais mon travail. Quant à l’avenir, nous verrons. »

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LA RUPTURE AVEC LA VILLE : Les propos de son épouse ont inévitablement suscité une vive réaction chez les supporters de Naples. Sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les émissions de radio et de télévision, ils ont exprimé sans détour leurs critiques à l’égard de l’épouse et de la famille du Belge.



Un climat difficile qui a également conduit Massimiliano Allegri à s’entendre avec De Bruyne pour lui accorder deux jours de repos supplémentaires, officiellement afin qu’il récupère après ses engagements avec la sélection belge. Cette décision a elle aussi été critiquée, car elle intervient à un moment particulièrement délicat de la saison pour Naples.

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LA SITUATION CONTRACTUELLE : Rappelons que De Bruyne est officiellement sous contrat avec Naples jusqu’à la fin de la saison, plus précisément jusqu’au 30 juin 2027, avec une option unilatérale en faveur du club pour prolonger l’accord d’une saison supplémentaire, jusqu’au 30 juin 2028. Une option que le club n’entend pas exercer en l’état.

Ce qui pèse le plus aujourd’hui dans l’évaluation de son avenir au sein du club, c’est en effet son salaire très élevé de 6 millions d’euros nets par saison, environ 11 millions bruts, hors primes. Il représente la dépense la plus importante pour le club. D’ici la fin de la saison, il reste un peu moins de 3 millions d’euros nets à lui verser (environ 5 millions bruts), auxquels s’ajoute le dernier versement de sa prime à la signature, de 2,5 millions d’euros bruts. Soit 7,5 millions au total.

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LA PREMIÈRE OFFRE DU PSV : C’est dans ce contexte que le PSV Eindhoven est entré en scène. Le club a entamé des discussions avec Naples pour étudier la faisabilité d’un transfert dès janvier prochain et a déjà présenté une première offre.

Cette destination aurait la préférence du joueur pour les raisons familiales évoquées par son épouse : Eindhoven est en effet très proche du Limbourg belge, la région où la famille De Bruyne possède une maison et où elle souhaiterait retourner vivre. Le club néerlandais a formulé une première proposition de 2 millions d’euros (LIRE LES DÉTAILS ICI), refusée par Naples.

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DE LAURENTIIS FIXE LE PRIX : Le refus de cette première proposition ne signifie toutefois pas que la porte est définitivement fermée. Selon la Gazzetta dello Sport, Naples et Aurelio De Laurentiis ont en effet réclamé 7 millions d’euros pour envisager un départ anticipé.

Ce montant permettrait au club de récupérer l’investissement réalisé jusqu’ici, de dégager une petite plus-value sur le joueur et, dans le même temps, de laisser une légère marge de manœuvre au directeur sportif Manna pour chercher des renforts lors du mercato hivernal, probablement de jeunes joueurs de moins de 23 ans en prêt, à mettre à la disposition de Massimiliano Allegri. Le PSV présentera-t-il la bonne offre ? Ou ce feuilleton est-il appelé à durer ?