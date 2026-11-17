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Le mercato de Naples et la gestion de son effectif resteront longtemps entre les mains de Giovanni Manna. Le directeur sportif a prolongé son contrat jusqu’en 2032.

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Pas d’annonce officielle, mais une simple note dans les comptes clôturés et publiés hier. Naples a choisi de poursuivre son projet sportif avec Giovanni Manna à sa tête et de prolonger son contrat de 3 ans par rapport à sa précédente échéance.

DES DISCUSSIONS ENGAGÉES DEPUIS LONGTEMPS : Les négociations entre les deux parties étaient évoquées depuis longtemps. L’ancien dirigeant de la Juventus et Aurelio De Laurentiis tentaient depuis un certain temps de faire avancer les discussions pour prolonger l’accord qui arrivait à échéance le 30 juin 2029. Et cette entente, malgré le mécontentement des supporters et, dans une certaine mesure, de l’entraîneur actuel Massimiliano Allegri, a été officialisée par une note inscrite dans les comptes clôturés au 30 juin 2026.

Manna et Naples se sont entendus sur une prolongation de 3 ans de leur précédent accord, signé en mai 2024 pour une durée de 5 ans. Le nouveau contrat conserve une durée de 5 ans, repoussant sa prochaine échéance au 30 juin 2032.

LE COMMUNIQUÉ : Voici le communiqué rapporté par AlfredoPedulla : « La SSC Napoli a officialisé la prolongation de Giovanni Manna au poste de directeur sportif jusqu’au 30 juin 2032. Il s’agit donc d’une prolongation de 3 années supplémentaires du précédent accord, qui liait le dirigeant au club napolitain jusqu’en 2029. Le club a formalisé sa décision par une communication confirmant Manna, inscrit sur la liste spéciale des directeurs sportifs de la FIGC, dans ses fonctions pour une nouvelle échéance contractuelle fixée à 2032. »

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4 RECRUES EN JANVIER POUR ALLEGRI : Le prochain objectif de Manna sera de satisfaire Massimiliano Allegri là où il n’y était pas parvenu cet été. L’entraîneur souhaiterait au moins 4 recrues pour renforcer l’effectif et, surtout, un attaquant de tout premier plan capable d’alterner avec Hojlund. Ce ne sera pas simple, car il faudra aussi envisager des départs de joueurs qui pourraient être de premier plan, comme Anguissa et De Bruyne. Pour le Belge, le PSV Eindhoven a justement formulé une offre officielle de seulement 2 millions d’euros. Que fera le directeur sportif reconduit ?