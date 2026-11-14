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Naples envisage Sven Mijnans comme possible successeur de Kevin De Bruyne, rapporte, de manière assez surprenante, La Gazzetta dello Sport. Selon le quotidien sportif italien, le milieu de terrain de 26 ans du PSV figure en bonne place sur les tablettes du grand club italien. De Bruyne pourrait, lui, faire le chemin inverse, puisque le PSV porte, comme on le sait, un vif intérêt à la star belge.

Le directeur sportif Giovanni Manna fait suivre Mijnans depuis un certain temps par sa cellule de recrutement et voit en lui un renfort intéressant pour l'entrejeu. La Gazzetta décrit le joueur du PSV comme une « force de la nature », faisant peut-être référence à sa capacité à courir et à son dynamisme. Naples étudie actuellement les renforts nécessaires pour le mercato hivernal.

L'intérêt pour Mijnans est lié à l'avenir incertain de De Bruyne. Le Belge de 35 ans arrive en fin de contrat à Naples, qui dispose toutefois d'une option pour prolonger leur collaboration d'un an. Le PSV a déjà pris contact avec le club italien afin d'obtenir des éclaircissements sur sa situation.

Selon La Gazzetta dello Sport, le club d'Eindhoven a demandé si Naples comptait lever cette option. Le PSV semble ainsi vouloir savoir si un transfert plus tôt que prévu pourrait être envisagé. De Bruyne, lui, n'exclut rien : « J'ai reçu plusieurs messages, nous verrons ce qui se passera. »

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Un départ de De Bruyne en janvier fait partie des possibilités, selon le quotidien italien. Naples n'est pas contraint financièrement de vendre le meneur de jeu, mais son salaire conséquent entre en ligne de compte. Si le PSV formule une offre intéressante et que le Belge est ouvert à une nouvelle aventure, des négociations pourraient s'engager.

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Naples envisage également un départ d'André-Frank Zambo Anguissa, dont le contrat expire lui aussi l'été prochain. Le milieu de terrain pourrait même partir dès janvier, si bien que le club italien cherche de toute façon à se renforcer. Cette recherche deviendrait encore plus importante en cas de départ d'Anguissa et de De Bruyne.

Mijnans figure parmi les candidats intéressants aux yeux de Naples. Les dirigeants du club connaissent parfaitement le marché néerlandais et entretiennent de bonnes relations avec le PSV depuis de nombreuses années. Reste à savoir si cet intérêt débouchera effectivement sur une offre pour le milieu de terrain.

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Les deux clubs ont déjà conclu plusieurs transactions par le passé. Dries Mertens a ainsi quitté le PSV pour Naples en 2013 pour environ dix millions d'euros, tandis que Hirving Lozano a suivi le même chemin en 2019 pour 38 millions d'euros. Mijnans pourrait leur emboîter le pas, tandis que De Bruyne pourrait choisir le trajet inverse.