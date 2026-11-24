Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Giovanni Manna, directeur sportif de Naples, a rencontré ce matin Colin Murdock, l’agent de McTominay, dans le café situé dans le hall de l’hôtel où séjourne l’équipe de Naples à Manchester. C’est ce que rapporte Gianluca Di Marzio, qui y voit un signe et fait état de contacts qui se poursuivent pour tenter de trouver un accord sur la prolongation du milieu de terrain écossais, né en 1996 et sous contrat avec Naples jusqu’en 2028.

Naples tente donc d’accélérer pour s’assurer de conserver McTominay grâce à cette réunion tenue aujourd’hui à Manchester entre Manna et l’agent du milieu de terrain, Colin Murdock, de Murdock Sports Group. La rencontre s’est déroulée à l’hôtel Hyatt Regency, où séjourne la délégation de Naples avant le match de ce soir contre Manchester City, comptant pour la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

La prolongation est une priorité pour le club napolitain, qui veut continuer à compter longtemps sur McTominay. Depuis son arrivée à l’été 2024, l’Écossais a remporté un Scudetto et une Supercoupe avec Naples, sous la direction d’Antonio Conte. Son contrat expirera en 2028 et son salaire est d’environ 4 millions d’euros nets par an.

Il ne manque évidemment pas d’autres prétendants pour McTominay, autant de concurrents pour Naples. En Italie, l’AC Milan s’intéresse à l’Écossais, tandis qu’à l’étranger, Chelsea, le Bayern Munich et le Real Madrid manifestent également leur intérêt.

Publicité Publicité

Né en 1996, McTominay est arrivé de Manchester United pour 30,5 millions d’euros lors du mercato estival 2024. Depuis, il a disputé 92 matches sous le maillot de Naples, inscrit 33 buts et délivré 10 passes décisives, en plus de remporter un Scudetto et une Supercoupe d’Italie.