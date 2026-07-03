Naples, l'ère Allegri commence : le cinquième Scudetto des Azzurri est coté à 6,00

L’officialisation était attendue : Massimiliano Allegri est bien le nouvel entraîneur du Napoli. C’est un nouveau coup de maître du président Aurelio De Laurentiis, qui a recruté le technicien toscan pour succéder à Antonio Conte, reproduisant ainsi le scénario de la Juventus en 2014-2015. Les supporters azzurri espèrent que, comme en 2015, c’est Max qui soulèvera le Scudetto, ce qui serait le troisième en cinq ans pour le club. Selon les analystes de paris de Sisal et Snai, la cote du Napoli est à 6,00, juste derrière l’Inter, champion en titre, à 1,90.





Désormais, l’objectif principal d’Allegri sera de renforcer et de façonner l’équipe à son image. La cible numéro un est Adrien Rabiot, un fidèle de l’entraîneur, qu’il a déjà dirigé à la Juventus et au Milan. L’arrivée du milieu de terrain des Bleus est cotée à 2,25. En défense, le rêve se nomme Cristian Romero (Tottenham), coté à 6,00, tout comme Oumar Solet (Udinese) et Giorgio Scalvini (Atalanta). Au milieu, où Stanislav Lobotka pourrait partir (cote à 3,25), les cibles sont les joueurs libres Franck Kessié (5,00) et Leon Goretzka (6,00), en plus de Rabiot. Devant, Allegri vise avant tout les ailes : Alejandro Garnacho et Karim Adeyemi sont tous deux cotés à 6 contre 1.