Comment regarder Nantes - Grenoble avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

France beIN SPORTS 1

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Ligue 2 - Journée 13 23 nov. 2026 - 14:45 Stade de la Beaujoire

Nantes reçoit Grenoble au stade de la Beaujoire pour un match de Ligue 2 qui revêt une réelle importance au classement pour les deux équipes.

L’équipe de Gregory Poirier semble avoir trouvé un nouvel élan avec deux victoires consécutives en championnat et en coupe, même si ses résultats en championnat ont été irréguliers au cours du mois d’octobre. Le soutien du public de la Beaujoire donne à Nantes un avantage familier alors que le club cherche à remonter au classement.

Grenoble arrive à Nantes dans une période difficile. L’équipe d’Olivier Frapolli a perdu trois de ses cinq derniers matches de championnat et se trouve dans la seconde moitié du classement. Elle doit donc réagir lors de cette rencontre.

Nantes a récemment remporté une victoire convaincante en Coupe de France, avant de confirmer par un succès en championnat à Pau. Reste à savoir si Poirier parviendra à obtenir la même régularité à domicile en championnat.

Pour Grenoble, la victoire 3-2 contre Reims plus tôt ce mois-ci a constitué l’une des rares satisfactions. Le défi pour Frapolli sera de reproduire ce type de performance à l’extérieur, face à une équipe qui lutte elle aussi pour une place en milieu de tableau.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre ce match de Ligue 2.

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