Comment regarder Nancy-Dijon avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site Internet ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous au vôtre pour accéder à l’ensemble de ses contenus et profiter du match !

Présentation du match

Ligue 2 - Journée 13 20 nov. 2026 - 14:00 Stade Marcel Picot

Nancy reçoit Dijon au stade Marcel-Picot pour une rencontre de Ligue 2 qui s’annonce intéressante entre deux équipes abordant ce match sur des dynamiques contrastées.

Le Nancy d’Oswald Tanchot arrive en excellente forme, avec cinq victoires lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Cette série l’a propulsé à la deuxième place du classement de Ligue 2, et le public nancéien espère voir l’équipe poursuivre sur sa lancée.

Dijon, sixième au classement, traverse une période plus irrégulière. L’équipe de Baptiste Ridira a remporté deux de ses cinq derniers matches, mais s’est inclinée face à Rodez et à Reims durant cette période. Son élimination en Coupe de France contre Orléans la semaine dernière a également été difficile à encaisser.

Les confrontations entre les deux clubs ajoutent de l’intérêt à cette affiche. Leurs récentes rencontres ont été serrées, et Dijon pourra s’appuyer sur sa capacité à prendre des points face à Nancy ces dernières saisons.

Le soutien de son public a contribué à la belle série de Nancy, et le stade Marcel-Picot devrait offrir une ambiance animée pour cette rencontre de Ligue 2.

Pour tout savoir sur la manière de regarder Nancy-Dijon en direct, poursuivez votre lecture.

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