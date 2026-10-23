Partager Suivez GOAL sur Google

L’entraîneur de Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, a déclaré que le bilan historique désastreux du club à Stamford Bridge était une source de motivation supplémentaire plutôt qu’un fardeau. Le technicien italien a assuré que son effectif avait suffisamment de qualités pour s’imposer face à Chelsea.

Publicité

De Zerbi vise une rare victoire à Stamford Bridge

L’entraîneur de Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, a assuré que son groupe n’avait pas peur avant le déplacement difficile de samedi à Stamford Bridge pour affronter Chelsea. Tottenham traverse Londres avec l’ambition de confirmer sa première victoire de la saison en Premier League, un succès 3-1 face à Coventry City.

Interrogé sur les difficultés historiques de Tottenham sur le terrain de Chelsea, où le club ne s’est imposé qu’une fois lors de ses 41 derniers déplacements, De Zerbi a dit voir dans cette statistique une source de motivation.

« Pour moi, c’est une motivation supplémentaire, a déclaré De Zerbi. Cela nous donne plus de motivation, plus de mental et plus d’énergie pour gagner un match. »

L’entraîneur italien exige du courage et de la discipline tactique

De Zerbi a appelé son équipe à faire preuve de personnalité et d’agressivité, tout en restant pleinement concentrée sur le terrain. « Nous avons suffisamment de qualités pour gagner un match, pour gagner ce match », a affirmé De Zerbi.

Publicité Publicité

« Jouer avec personnalité, avec courage, trouver le moyen de marquer, trouver le moyen de défendre du mieux possible avec courage. Rien de plus. »

Related Topics

Prochains matchs CHE Premier League 12:30 TOT Regarder

« Je préfère une réaction trop forte à un joueur sans sang dans les veines, sans réaction », a ajouté l’entraîneur de Tottenham.

De Zerbi refuse de s’attarder sur l’arbitrage ou les controverses passées

Évoquant les précédentes confrontations tendues entre les deux rivaux londoniens, De Zerbi a refusé de discuter des décisions arbitrales ou d’une éventuelle peur au sein de son groupe. « Je ne veux pas parler de l’arbitre. Non », a-t-il déclaré fermement.

Publicité

« Nous devons rester concentrés, garder les yeux sur le ballon, sur notre jeu, sur notre plan, notre mentalité et notre énergie. »

« Est-ce que vous sentez de la peur chez vos joueurs ? Non », a-t-il ajouté.

Publicité

Tottenham se prépare pour un derby à fort enjeu

Avec le retour de Pedro Porro et Andy Robertson déclaré apte, De Zerbi alignera une équipe compétitive malgré plusieurs joueurs toujours absents sur blessure.

Tottenham veut enchaîner une deuxième victoire pour lancer véritablement sa campagne en Premier League.

Publicité

Le coup d’envoi du match entre Tottenham et Chelsea à Stamford Bridge sera donné samedi soir à 17 h 30, heure d’été britannique.