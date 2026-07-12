Mystère autour du match contre la Corée du Sud… De nouveaux éléments sur le décès d’un joueur sud-africain

Quelques heures après l’annonce du décès de Jayden Adams, de nouveaux éléments émergent en Afrique du Sud, son pays natal, pour préciser les circonstances de cette disparition soudaine.

Le milieu de terrain de 25 ans, qui avait pris part à la Coupe du monde 2026 avec les « Bafana Bafana », a été retrouvé sans vie samedi matin.

Le ministre sud-africain des Sports a confirmé le décès du joueur, tandis que les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cette tragédie.

Selon plusieurs médias sud-africains, le milieu de terrain traversait un moment extrêmement difficile après le décès de sa grand-mère il y a deux semaines et souffrait d’une dépression sévère, selon les informations de Foot Mercato.

Si la presse locale évoque l’hypothèse d’un suicide, les enquêteurs n’ont pas encore confirmé cette information.

Lors de la Coupe du monde 2026, Jaiden Adams avait disputé l’intégralité des trois matches de la phase de groupes avec l’équipe d’Afrique du Sud, avant de rester sur le banc lors du match des seizièmes de finale perdu face au Canada (1-0).

Un détail avait déjà alerté : après la victoire contre la Corée du Sud lors de la dernière journée de la phase de groupes, alors que ses coéquipiers célébraient leur qualification, Adams était resté à l’écart, silencieux, assis seul sur le banc.