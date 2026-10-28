Mustapha Hadji, ancienne star de la sélection marocaine, a affirmé que Mohamed Ouahbi, l'actuel entraîneur de l'équipe, est influencé par le style qui a fait la renommée du Barça, soulignant que tous les Marocains soutiennent Lamine Yamal malgré son choix de représenter la sélection espagnole plutôt que le Maroc.

Ouahbi s'est appuyé sur Ismaël Saibari, ancienne star du PSV Eindhoven et actuel joueur du Bayern Munich, comme faux attaquant lors de la Coupe du monde 2026, un poste où le joueur a brillé pour devenir l'une des figures les plus marquantes du Maroc dans la compétition.

Interrogé pour savoir si la sélection marocaine souffre d'une crise dans la recherche d'un attaquant de métier, Hadji a insisté sur le fait que l'équipe dispose d'une abondance d'options offensives, mais que Ouahbi possède une souplesse tactique qui le pousse à jouer de plusieurs façons.

Hadji a déclaré, dans un entretien vidéo pour Kooora qui sera publié ultérieurement, « Nous avons de jeunes options offensives qui ont brillé lors de la Coupe du monde des jeunes, parmi lesquelles Yasser Zabiri, qui évolue en Liga, et je ne pense pas qu'il y ait une crise à ce poste pour la sélection marocaine. »

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Il a ajouté : « Il est vrai que Saibari a mené l'attaque lors de la Coupe du monde bien qu'il ne soit pas un attaquant classique, mais Mohamed Ouahbi peut utiliser ses joueurs de plusieurs façons, et il est influencé par le style du Barça. »

La légende du Maroc a poursuivi : « Ouahbi peut compter sur un faux attaquant comme l'a fait Pep Guardiola avec le Barça par le passé, et comme le fait Hansi Flick aujourd'hui. »

Hadji a expliqué que Saibari, de son côté, est capable de jouer à plusieurs postes en attaque, qu'il s'agisse d'attaquant numéro 9, de meneur de jeu numéro 10, ou sur les ailes.

« 40 millions de Marocains soutiennent Yamal »

Dans un autre registre, Hadji n'a manifesté aucune colère envers Lamine Yamal, la star du Barça, qui a choisi il y a environ 3 ans de représenter la sélection espagnole plutôt que le Maroc, l'ancien joueur insistant sur le fait que le jeune joueur « a du sang marocain ».

En septembre 2023, Yamal a porté le maillot de la sélection espagnole pour la première fois, et il a su réaliser des accomplissements remarquables au cours des trois dernières années en remportant les titres de la Coupe du monde et du Championnat d'Europe des nations, bien qu'il soit encore âgé de 19 ans.

Hadji a déclaré : « Bien que Yamal représente l'Espagne aujourd'hui, nous, en tant que Marocains, l'aimons et le soutenons, et nous considérons qu'il a du sang marocain. Il était jeune lorsqu'il a pris sa décision et il joue au Barça, le plus grand club du monde, et il a subi des pressions. Il était difficile de refuser l'occasion de jouer avec la sélection espagnole première à un si jeune âge. »

Il a ajouté : « Il est vrai que la présence de Yamal avec la sélection marocaine aurait fait une grande différence, mais Dieu merci quoi qu'il en soit, et aujourd'hui 40 millions de Marocains le soutiennent avec l'Espagne. »

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