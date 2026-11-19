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L'Ukrainien Mykhailo Mudryk, joueur de Tottenham prêté par Chelsea, a tenu la direction de sa sélection nationale pour responsable de son contrôle antidopage positif et de sa suspension, affirmant que la substance interdite détectée dans son échantillon s'était retrouvée dans son organisme lorsqu'il était avec l'Ukraine.

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Le joueur de 25 ans avait été suspendu de novembre 2024 à juillet 2026, après la détection de meldonium, une substance interdite, dans son échantillon. Une substance qui aurait pénétré dans son organisme lorsqu'il se trouvait avec la sélection ukrainienne.

La Fédération anglaise de football avait d'abord menacé Mudryk d'une suspension pouvant aller jusqu'à quatre ans, mais le joueur a fait appel devant le Tribunal arbitral du sport et a obtenu une réduction de sa sanction.

Le joueur a retrouvé les terrains après avoir reconnu une violation du règlement antidopage , et a accepté une suspension équivalente à la période qu'il avait déjà passée loin des pelouses.

Après être apparu sous le maillot de Chelsea lors de la tournée de préparation du club en Asie, Mudryk a rejoint Tottenham lors du dernier jour du mercato, retrouvant ainsi son ancien entraîneur au Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi .

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Interrogé dans un entretien accordé à la chaîne YouTube « Guest of Gordon » sur ceux qu'il tient pour responsables de son absence des terrains, Mudryk a répondu, selon des propos relayés par la BBC : « L'atmosphère et les conditions au sein de la sélection ukrainienne. Cela n'aurait jamais dû arriver. Je n'en ai peut-être jamais parlé publiquement auparavant, mais je le dis maintenant. »

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Il a ajouté : « Je n'avais jamais entendu parler d'une substance comme le meldonium. C'est une substance que l'on ne peut se procurer qu'en Europe de l'Est, et elle n'a pu entrer dans mon organisme qu'en Ukraine. Ce genre de substance n'existe pas en Angleterre. »

Mudryk a expliqué qu'il ne s'était rendu en Ukraine durant cette période que pour rejoindre le rassemblement de la sélection nationale, ce qui renforce, selon lui, l'hypothèse selon laquelle la substance a pénétré dans son organisme lorsqu'il était avec l'équipe.

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Lorsqu'on lui a demandé directement s'il tenait la sélection ukrainienne pour responsable, il a répondu : « Oui, c'est exact. »

Les accusations du joueur ne se sont pas arrêtées là. Il a indiqué qu'Andriy Shevchenko, président de la Fédération ukrainienne de football, ne lui avait pas apporté un soutien suffisant pendant la crise. Il a également accusé la fédération d'être à l'origine de fuites d'informations apparues au cours de l'enquête, et a affirmé que sa gestion du dossier avait retardé son retour sur les terrains.

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Mudryk a révélé avoir dépensé des millions de livres sterling en frais d'avocats, en entraînement, en location de terrains et en séances de kinésithérapie privées durant sa suspension, faute de pouvoir bénéficier des services que lui offrait Chelsea.

Le joueur est revenu sur le choc ressenti à l'annonce du résultat du contrôle : « Ça a été un coup de tonnerre. Je ne pouvais pas croire que ce contrôle positif était réel. »

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Il a poursuivi : « C'était comme tomber d'un gratte-ciel. Dans un rêve, on finit par toucher le sol, mais dans la réalité, je n'arrêtais pas de tomber. Cela m'a profondément affecté psychologiquement. »

Mudryk a reconnu avoir pleuré et s'être tourné vers l'alcool après l'annonce initiale de sa suspension, tout en assurant n'avoir jamais perdu confiance en sa capacité à revenir au plus haut niveau.

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Enfin, Mudryk a confié avoir eu des pensées suicidaires durant cette période, avant de comprendre rapidement que ce n'était pas la solution pour sortir de la crise : « J'ai pensé au suicide, mais j'ai vite compris que ce n'était pas une issue. »