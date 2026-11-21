L'entraîneur portugais du Real Madrid, José Mourinho, a pris une décision surprenante en écartant le Brésilien Vinícius Júnior du onze de départ pour la réception du Celta de Vigo au stade Santiago-Bernabéu. Parmi ses choix tactiques pour ce match, il a préféré miser sur l'Ivoirien Yan Diomandé au poste d'ailier gauche.
Mourinho a décidé de titulariser Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Yan Diomandé et Jude Bellingham, tout en laissant Vinícius Júnior sur le banc. Un choix marquant, qui relance les interrogations sur la hiérarchie offensive au sein de la Maison blanche, d'autant que la star brésilienne revient de suspension.
La décision du technicien portugais intervient alors qu'il peut de nouveau compter sur Vinícius, au terme de sa suspension de quatre matchs. Une période durant laquelle Diomandé a bénéficié d'un temps de jeu plus important. L'Ivoirien a livré des prestations de qualité et laissé une forte impression grâce à son influence sur le jeu et à sa capacité à faire la différence, ce qui a renforcé ses chances de s'imposer comme titulaire.
Le rayonnement de Diomandé n'est toutefois pas la seule raison du choix de Mourinho. Selon les éléments disponibles, l'absence de Vinícius dans le onze de départ pourrait également s'expliquer par les conditions de son retour : le Brésilien est rentré de Singapour quelques jours seulement avant la rencontre, après un long voyage susceptible d'affecter sa condition physique et sa capacité à évoluer à son meilleur niveau dès le coup d'envoi.
Mourinho semble avoir préféré gérer la situation de l'ailier brésilien avec prudence, d'autant qu'il dispose de solutions capables d'apporter un plus offensif. Diomandé a en effet bien profité de l'absence de Vinícius et a prouvé qu'il savait saisir sa chance, offrant au staff technique une option supplémentaire sur le front de l'attaque, plutôt que de réintégrer directement le numéro 7 dans le onze de départ.
Pour affronter le Celta de Vigo, Mourinho a aligné Thibaut Courtois dans les buts, devant une défense composée de Trent Alexander-Arnold, Huijsen, Ibrahima Konaté et Álvaro Carreras. Eduardo Camavinga, Bernardo Silva et Jude Bellingham se partagent le milieu de terrain, aux côtés d'Arda Güler, chargé de l'animation offensive et de la création.
En attaque, le technicien portugais a misé sur Yan Diomandé côté gauche et sur Kylian Mbappé à la pointe, tandis que Vinícius Júnior a pris place sur le banc.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.