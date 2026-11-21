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L'entraîneur portugais du Real Madrid, José Mourinho, a pris une décision surprenante en écartant le Brésilien Vinícius Júnior du onze de départ pour la réception du Celta de Vigo au stade Santiago-Bernabéu. Parmi ses choix tactiques pour ce match, il a préféré miser sur l'Ivoirien Yan Diomandé au poste d'ailier gauche.

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Mourinho a décidé de titulariser Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Yan Diomandé et Jude Bellingham, tout en laissant Vinícius Júnior sur le banc. Un choix marquant, qui relance les interrogations sur la hiérarchie offensive au sein de la Maison blanche, d'autant que la star brésilienne revient de suspension.

La décision du technicien portugais intervient alors qu'il peut de nouveau compter sur Vinícius, au terme de sa suspension de quatre matchs. Une période durant laquelle Diomandé a bénéficié d'un temps de jeu plus important. L'Ivoirien a livré des prestations de qualité et laissé une forte impression grâce à son influence sur le jeu et à sa capacité à faire la différence, ce qui a renforcé ses chances de s'imposer comme titulaire.

Le rayonnement de Diomandé n'est toutefois pas la seule raison du choix de Mourinho. Selon les éléments disponibles, l'absence de Vinícius dans le onze de départ pourrait également s'expliquer par les conditions de son retour : le Brésilien est rentré de Singapour quelques jours seulement avant la rencontre, après un long voyage susceptible d'affecter sa condition physique et sa capacité à évoluer à son meilleur niveau dès le coup d'envoi.

Mourinho semble avoir préféré gérer la situation de l'ailier brésilien avec prudence, d'autant qu'il dispose de solutions capables d'apporter un plus offensif. Diomandé a en effet bien profité de l'absence de Vinícius et a prouvé qu'il savait saisir sa chance, offrant au staff technique une option supplémentaire sur le front de l'attaque, plutôt que de réintégrer directement le numéro 7 dans le onze de départ.

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Pour affronter le Celta de Vigo, Mourinho a aligné Thibaut Courtois dans les buts, devant une défense composée de Trent Alexander-Arnold, Huijsen, Ibrahima Konaté et Álvaro Carreras. Eduardo Camavinga, Bernardo Silva et Jude Bellingham se partagent le milieu de terrain, aux côtés d'Arda Güler, chargé de l'animation offensive et de la création.

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En attaque, le technicien portugais a misé sur Yan Diomandé côté gauche et sur Kylian Mbappé à la pointe, tandis que Vinícius Júnior a pris place sur le banc.