Mourinho remercie les supporters de la Roma : « De l’émotion et une gratitude éternelle »

Le retour de José Mourinho au Stade olympique, cette fois comme adversaire de la Roma, a suscité des émotions particulières chez l'entraîneur portugais. Malgré la victoire 4-3 de son Real Madrid contre la Roma en Ligue des champions, le Special One a tenu à adresser un message particulier aux supporters romains, qui ont occupé une place importante dans sa carrière. Dans une publication sur son compte Instagram, Mourinho a évoqué son lien avec la capitale, soulignant que certains moments dépassent les résultats obtenus sur le terrain.





Voici le message publié par l'ancien entraîneur de la Roma : « Quand les plus beaux moments d'une longue carrière ne sont ni les buts ni les victoires, mais plutôt des émotions pour lesquelles je ne peux qu'exprimer humblement ma gratitude. Merci à la Roma, merci à ses supporters. Émotions et gratitude éternelle envers vous. José. »





Des mots qui témoignent une nouvelle fois du lien particulier entre Mourinho et les supporters de la Roma, resté fort malgré leur séparation en janvier 2024. Le Portugais, qui a mené la Roma à la victoire en Conference League en 2022 et en finale de la Ligue Europa en 2023, a ainsi tenu à célébrer les émotions ressenties lors de son retour au Stade olympique, reléguant au second plan la victoire du Real Madrid.