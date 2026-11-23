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José Mourinho a placé le Real Madrid en état d'alerte avant la réception du PSV Eindhoven, demain mardi, au stade Santiago-Bernabéu, en Ligue des champions. Le technicien portugais a mis en garde ses joueurs contre toute sous-estimation de l'adversaire, malgré l'écart de noms et de notoriété, alors qu'il s'apprête à modifier son onze de départ afin de gérer les efforts physiques et de garantir la fraîcheur de son effectif avant une semaine chargée en matches.

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Selon le site espagnol « Defensa Central », Mourinho a adressé un message clair aux joueurs du Real Madrid, insistant sur la nécessité d'aborder le PSV Eindhoven avec le plus grand sérieux et de ne pas se laisser tromper par le statut du club néerlandais par rapport à des formations comme l'Inter Milan, Arsenal ou la Roma. D'autant que l'adversaire est en tête de son championnat et a les moyens de dérégler les plans des Merengue s'ils n'entrent pas dans la rencontre avec la concentration requise dès les premières minutes. De quoi pousser l'entraîneur à mettre en garde contre tout relâchement.

Cet avertissement de Mourinho fait suite à la prestation du Real Madrid face au Celta Vigo. L'équipe a souffert en première période et a laissé son adversaire menacer son but, avant d'éviter le faux pas grâce au but décisif de Carlos Espí à cinq minutes de la fin, pour s'imposer 2-1. Une rencontre qui a mis en lumière certains problèmes que le technicien portugais ne veut pas voir se répéter contre le PSV Eindhoven, d'autant que les matches de Ligue des champions laissent peu de marge pour rattraper les erreurs.

Ce rendez-vous représente une belle occasion pour le Real Madrid, qui compte 12 points, de prolonger son parcours parfait dans la phase de ligue de la compétition européenne. Les Madrilènes partagent avec le Paris Saint-Germain un bilan sans faute à ce stade et ambitionnent de valider rapidement leur qualification directe pour les huitièmes de finale. Une victoire face au PSV Eindhoven renforcerait nettement leur position au classement avant le choc attendu contre Arsenal à l'Emirates Stadium, le 9 décembre, un match qui pourrait peser lourd dans le parcours de l'équipe dans la compétition.

Dans le cadre de la gestion des charges physiques, Mourinho compte poursuivre sa politique de rotation avec les joueurs les plus sollicités. Il avait déjà laissé Aurélien Tchouaméni, Marc Cucurella et Fede Valverde sur le banc face au Celta Vigo, et il devrait de nouveau accorder du repos à certains éléments contre le PSV Eindhoven afin d'éviter l'accumulation de la fatigue. Le tout dans un contexte de calendrier chargé et de multiples échéances, avec la volonté de maintenir la fraîcheur du groupe pour la suite de la saison sans sacrifier la compétitivité de l'équipe.

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Selon les prévisions, Vinícius Júnior devrait faire son retour dans le onze de départ, aux côtés de Valverde et de Tchouaméni, ce dernier ayant manqué le match contre le Celta Vigo en raison d'une blessure aux adducteurs. Les regards se tournent par ailleurs vers une possible mise au repos de Trent Alexander-Arnold et de Yan Diomandé, voire de Dean Huijsen et d'Ibrahima Konaté, ainsi que d'Eduardo Camavinga et de Bernardo Silva, le staff technique souhaitant répartir le temps de jeu de manière équilibrée. Raúl Asencio reste quant à lui indisponible en raison d'une fracture de fatigue à l'os de la jambe, qui a nécessité une opération, tandis que Ferland Mendy n'a pas été inscrit sur la liste européenne du club.

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Ce choix pourrait ouvrir la porte à davantage de joueurs, au premier rang desquels Endrick Felipe, Brahim Díaz, Thiago Pitarch et Carlos Espí, en particulier si le Real Madrid parvient à imposer sa domination et à plier la rencontre rapidement.