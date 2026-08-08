Mourinho : je n'attendais pas grand-chose de Vinicius, et Bernardo manque de puissance physique

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a salué l'état de forme de sa star brésilienne Vinicius Junior, après sa première apparition avec l'équipe durant la préparation de la nouvelle saison, estimant que le joueur a besoin d'un peu de temps pour retrouver sa pleine condition physique.

Le Real Madrid s'est imposé face au club hongrois du Ferencvaros sur le score de 2-1, ce samedi soir, lors d'un match amical disputé au Groupama Arena, dans la capitale hongroise, Budapest.

Mario Rivas a inscrit le premier but du Real Madrid, avant que Carlos Espi n'ajoute le deuxième, tandis que Kenan Kodro a marqué le but du club hongrois.

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La rencontre a été marquée par la première apparition de Vinicius Junior et de Bernardo Silva avec le Real Madrid durant cette préparation, tous deux étant entrés en jeu comme remplaçants en seconde période, à la suite de leur retour tardif à l'entraînement en raison de leur participation à la Coupe du monde.

Mourinho a déclaré au sujet de Vinicius, dans des propos accordés aux médias du club madrilène après le match : « Le plus important, c'est la prolongation. La prolongation de son contrat est une source de bonheur pour lui, bien sûr, mais aussi une source de bonheur pour nous tous. »

L'entraîneur portugais a ajouté : « Il a effectué peu d'entraînements, lui et Bernardo, et ils font partie des joueurs qui sont entrés dans le match après n'avoir participé aux entraînements que depuis deux semaines seulement. »

Il a poursuivi : « Ils ont joué en ressentant l'épuisement et la fatigue, en raison des efforts et du travail que nous avons accomplis. Je ne m'attendais pas aujourd'hui à ce que Vini prenne le ballon, coure sur 50 mètres et marque un but. »

Mourinho estime que Vinicius retrouvera son niveau progressivement, déclarant : « Ce processus prend du temps, et il sera certainement dans une meilleure situation mercredi prochain (face au Deportivo La Corogne). »

La condition physique de Bernardo

Au sujet de Bernardo Silva, récemment arrivé de Manchester City, l'entraîneur du Real a affirmé : « Bernardo est un joueur très important. Il fait partie de ces joueurs qui coupent totalement toute activité mentale, qui ne font rien durant leurs vacances, et il est revenu avec une condition physique bien moindre, qu'il faut développer. »

Il a ajouté : « Mais Bernardo est un joueur formidable qui nous offre une excellente relance, qu'il joue à un poste reculé ou au milieu de terrain (poste de 6 ou de 8). Durant le match, j'ai vu qu'il manquait de puissance physique, alors je l'ai avancé au poste de 10 et j'ai fait entrer Cestero pour apporter davantage de stabilité à ce poste. Le poste de 10 est un autre endroit où Bernardo se sent à l'aise. »

Mourinho a poursuivi : « Il fait partie de ces joueurs qui peuvent évoluer à 3 ou 4 postes, ce qui est excellent pour n'importe quel entraîneur. D'autant plus que nous voulons un effectif réduit, composé de seulement 20 joueurs, en plus des blessés comme Rodrygo, Militão et Ferland, que nous ne pourrons pas récupérer dans les prochaines semaines. »



