Mourinho impose sa loi : comment la carte d'influence a-t-elle changé au Real Madrid ?

La victoire sur le Barça au Camp Nou n'a pas été qu'un simple gain de trois points précieux ajoutés au compteur du Real Madrid en Liga espagnole : elle portait en elle de nombreux messages sur la transformation opérée par José Mourinho depuis son retour à la tête du club madrilène, après la réussite de l'entraîneur portugais à rebattre les cartes au sein du vestiaire et à trouver des solutions tactiques à un ensemble de problèmes dont souffrait l'équipe ces derniers temps.

La victoire du Real Madrid sur le score de 2-1 dans ce Clasico, dimanche, pourrait représenter un véritable tournant dans le second mandat de Mourinho au stade Santiago-Bernabéu, d'autant que l'équipe a abordé cette rencontre au milieu de défis difficiles, à un moment où le Barça affichait de solides prestations et où les pronostics semblaient pencher en faveur du club catalan, qui cherchait à confirmer sa supériorité et à poursuivre sa série de résultats positifs.

Mais Mourinho a réussi à renverser l'équation, non seulement par le résultat, mais aussi par la manière dont il a géré le match, par l'harmonie qui s'est dégagée entre ses joueurs, ainsi que par les décisions techniques qu'il a prises ces dernières semaines et qui commencent à conférer au Real Madrid une identité plus claire et plus équilibrée.

Selon ce qu'a rapporté le site « The Athletic », la réussite de Mourinho ne se limite pas à la victoire dans le Clasico, mais s'étend à un ensemble de décisions importantes, à commencer par le repositionnement de Federico Valverde, en passant par l'attribution à Arda Güler d'un rôle plus déterminant, jusqu'à sa gestion intelligente du dossier Vinicius Junior et sa manière de composer avec les fortes personnalités du vestiaire.

Valverde : sacrifier son poste de prédilection dans l'intérêt du Real Madrid

Il était clair que Federico Valverde se retrouverait de nouveau au poste de latéral droit, bien que l'international uruguayen ne privilégie pas ce poste et se sente davantage à l'aise lorsqu'il évolue au milieu de terrain.

Carlo Ancelotti avait déjà exploré cette option lors de sa dernière période au Real Madrid, Valverde ayant été titularisé au poste de latéral droit lors de 15 matchs au cours de la saison 2024-2025, à tel point que ce poste est devenu l'une des options tactiques importantes pour l'entraîneur italien.

Xabi Alonso a lui aussi adopté la même idée lors de sa brève période avec l'équipe durant la première moitié de la saison suivante, mais il n'a pas réussi à convaincre le joueur de l'utilité de cette utilisation, d'autant que Valverde n'était pas enthousiaste à l'idée de s'éloigner de son poste naturel. En septembre dernier, le joueur avait clairement exprimé sa position en déclarant : « L'entraîneur sait que je n'aime pas jouer au poste d'arrière. »

Et lorsque Álvaro Arbeloa a pris les rênes en remplacement d'Alonso, après le limogeage de ce dernier en janvier, il a replacé Valverde au milieu de terrain, orientation que Mourinho a lui aussi adoptée au début de sa mission, puisqu'il avait affirmé en août : « Latéral droit ? Ça ne me plaît pas ; pour moi, c'est un milieu de terrain. »

Mais les besoins de l'équipe ont contraint l'entraîneur portugais à revoir ses calculs, et Valverde est progressivement revenu au poste de latéral droit, où il a disputé la seconde période de la rencontre face à Villarreal, puis est apparu à l'extérieur face à la Roma en Ligue des champions, avant d'être titularisé à ce poste contre Séville, Leipzig et le Barça.

Fait notable, le Real Madrid a enregistré cinq victoires consécutives lors de ces matchs, ce qui a renforcé la conviction du staff technique quant à l'importance du rôle joué par l'international uruguayen à ce poste.

Selon des sources proches de Valverde, le joueur apprécie la manière dont Mourinho le traite, malgré l'attribution de rôles qui ne correspondent pas à son poste de prédilection, ce qui reflète une différence manifeste dans la gestion des joueurs par l'entraîneur portugais comparée à certaines expériences précédentes.

L'importance de cette utilisation ne s'arrête pas aux qualités défensives de Valverde : elle confère au Real Madrid un plus grand équilibre sur le flanc droit, offre une profondeur offensive supplémentaire, permet la présence d'un joueur plus créatif dans le duo du milieu de terrain, et ouvre la voie à l'intégration d'éléments offensifs supplémentaires, en particulier lorsque c'est Arda Güler qui organise le jeu depuis la profondeur.

Mais cette solution comporte un aspect négatif lié à l'avenir des joueurs spécialisés au poste de latéral droit, au premier rang desquels Trent Alexander-Arnold, arrivé de Liverpool à l'été 2025, et Denzel Dumfries, qui a rejoint le club en provenance de l'Inter Milan en juillet contre 20 millions d'euros.

En effet, la présence de Valverde à ce poste signifie que le duo se retrouve souvent en dehors du onze de départ, malgré les grandes attentes qui avaient accompagné leur arrivée au sein de l'équipe.

Néanmoins, des sources proches d'Alexander-Arnold indiquent que le joueur se concentre sur sa réussite avec le Real Madrid et ne songe pas à quitter le club, surtout après son retour dans les plans de la sélection anglaise sous la houlette de Thomas Tuchel lors de la dernière trêve internationale de septembre.

Güler : le talent turc qui a trouvé le chemin de l'épanouissement

L'un des gains techniques les plus marquants réalisés par Mourinho ces derniers temps réside dans la récupération de la meilleure version d'Arda Güler, alors qu'il est devenu clair que l'international turc mérite une place de titulaire dans le meilleur onze du Real Madrid.

L'entraîneur portugais estime que le poste situé sur le côté droit du trio du milieu offensif, dans le dispositif en 4-2-3-1, est le plus adapté pour tirer parti des qualités du joueur âgé de 21 ans.

Depuis le début de la saison, Mourinho n'a cessé de louer la vision exceptionnelle que possède Güler, ainsi que sa capacité à organiser le jeu et à inventer des solutions offensives, mais le problème résidait dans la manière d'intégrer ce potentiel au sein du système de l'équipe, sans affecter l'équilibre collectif.

Au cours des dernières semaines, l'image a commencé à se préciser davantage, le repositionnement de Valverde au poste de latéral droit, conjugué au recours à la nouvelle recrue Yan Diomande sur l'aile gauche, ayant contribué à fournir les espaces et les conditions appropriés pour permettre à Güler de révéler ses véritables qualités.

La rencontre face au Barça a été l'un des exemples les plus éloquents de l'importance du rôle joué par l'international turc, devenu l'un des éléments les plus dangereux et les plus influents du Real Madrid dans le dernier tiers du terrain.

En effet, son démarrage précoce et sa frappe passée juste au-dessus de la barre ont constitué un premier avertissement pour le Barça, et il a également délivré un centre précis de l'extérieur du pied qui a placé Kylian Mbappé en bonne position pour frapper.

L'influence de Güler ne s'est pas arrêtée là : il a joué un rôle important dans la construction du but de la victoire, après avoir adressé une passe précise à Eduardo Camavinga, dont la passe a ouvert la voie à Mbappé pour inscrire le but décisif.

L'international turc a terminé le Clasico en étant le joueur du Real Madrid ayant le plus cadré ses frappes, avec trois tirs, et il a également partagé la tête du classement des joueurs ayant créé le plus d'occasions, avec deux occasions.

L'importance de Güler s'accroît lorsqu'il bénéficie d'un espace plus grand pour se déplacer vers la profondeur, en particulier avec la présence d'un autre meneur de jeu comme Bernardo Silva au milieu de terrain, ce qui offre au Real Madrid des options variées dans la construction des attaques et rend l'équipe moins dépendante des solutions individuelles.

Vinicius : comment Mourinho a-t-il réussi à maîtriser le dossier le plus sensible ?

La gestion de Vinicius Junior représente peut-être l'un des tests les plus importants que Mourinho a passés depuis son retour au Real Madrid, d'autant que la relation entre la star brésilienne et Xabi Alonso était tendue et constituait l'un des problèmes les plus marquants auxquels l'ancien entraîneur a été confronté avant son départ.

En effet, contrairement à Alonso, qui avait pour habitude de placer Vinicius sur le banc à de nombreuses reprises, en plus de le remplacer tôt lors de certains matchs, Mourinho a accordé au joueur une grande confiance dès son arrivée et l'a traité comme l'un des éléments essentiels de son nouveau projet.

Avant le coup d'envoi de la saison, l'entraîneur portugais a apporté un soutien clair à la prolongation du contrat de l'ailier brésilien, malgré l'intérêt d'autres clubs, dont Arsenal, désireux de s'attacher ses services.

Mourinho est resté en contact étroit avec le joueur, jusqu'à ce que le Real Madrid réussisse à prolonger son contrat jusqu'en 2032, début août, Vinicius conservant sa place dans le onze de départ en début de saison.

L'entraîneur n'a pas renoncé à le soutenir publiquement, même lorsque le niveau du joueur a baissé, que ce soit dans la conclusion des attaques ou dans la création de buts, puisqu'il s'est contenté d'un but et de trois passes décisives lors de ses 11 premiers matchs.

Mais Mourinho n'a pas laissé la poursuite de cette baisse de niveau affecter l'intérêt de l'équipe, et il a commencé dès septembre à ajuster sa manière de gérer le joueur, en réduisant son temps de jeu lorsqu'il n'apportait pas la plus-value attendue.

Lors des matchs face à Elche et à l'Atlético Madrid, après l'expulsion de Dean Huijsen, et face à la Roma, l'entraîneur a décidé de remplacer Vinicius avant l'heure de jeu ou peu après.

Il l'a également placé sur le banc face à Villarreal, lors du premier match de l'équipe après la trêve internationale, avant d'en faire le premier remplaçant face à Leipzig, bien que le joueur ait été suspendu pour le Clasico qui s'est disputé quatre jours plus tard.

Ces décisions sont intervenues à un moment où les supporters du stade Santiago-Bernabéu ont continué à siffler le joueur, en raison de sa baisse de niveau et de son incapacité à offrir le rendement attendu.

Malgré cela, Mourinho a réussi à gérer la situation sans entrer en confrontation directe avec la star brésilienne, en tirant parti de la confiance qu'il lui avait accordée au départ et des résultats positifs obtenus par l'équipe durant son absence.

La mise à l'écart de Vinicius du onze de départ est devenue une décision bien accueillie au sein du club, du vestiaire et parmi les supporters, un changement majeur comparé à ce qui s'était produit durant la période Alonso, lorsque le joueur avait provoqué une crise manifeste après son remplacement lors d'un Clasico.

De plus, l'émergence de Yan Diomande au poste d'ailier gauche, poste de prédilection de Vinicius, a ajouté une nouvelle option offensive à la disposition de l'entraîneur portugais et a rendu la concurrence à ce poste plus sérieuse.

En revanche, Vinicius et son entourage sont conscients que le joueur n'a pas affiché son meilleur niveau cette saison, et ils abordent la situation avec réalisme, dans l'espoir que les efforts déployés le conduisent à retrouver son niveau habituel.

Pour Mourinho, écarter Vinicius du onze de départ ne faisait pas partie de ses plans initiaux, d'autant qu'il savait que parvenir à l'harmonie entre lui et Mbappé représentait l'un des plus grands défis techniques auxquels il était confronté, mais la baisse de niveau du Brésilien l'a contraint à prendre des décisions différentes, sans sacrifier la stabilité de l'équipe.

La victoire dans le Clasico : le Real Madrid a-t-il trouvé une voie plus durable vers le succès ?

La valeur de la victoire du Real Madrid sur le Barça n'était pas liée au seul résultat, mais à la manière dont le succès a été obtenu, ce que Mourinho a tenu à souligner à l'issue du match.

L'entraîneur portugais a déclaré : « La manière dont nous avons gagné est importante elle aussi. On peut gagner grâce à la chance ou en s'appuyant massivement sur la défense, mais nous avons gagné avec sérénité et en toute légitimité. »

Mourinho a tenu à préciser que son équipe n'avait pas gagné en s'appuyant uniquement sur la résistance défensive ou en attendant un moment exceptionnel dans les dernières minutes, mais grâce au respect du plan tactique qu'il avait établi avant la rencontre.

Tout au long du match, le Real Madrid est apparu plus solide, et ses joueurs ont réussi à exécuter les rôles qui leur étaient demandés, malgré les tentatives du Barça de revenir dans le match après le but égalisateur inscrit par Raphinha à la 60e minute.

Le but de Mbappé à la 87e minute est venu sceller la rencontre, mais il n'a pas été qu'un simple but tardif offrant trois points à l'équipe : il a constitué une confirmation de la capacité du Real Madrid à aborder les grands matchs avec davantage de sérénité et de discipline.

L'équipe n'a pas eu besoin d'attendre une remontada inattendue, ni de compter sur une prouesse individuelle exceptionnelle pour sauver la situation, mais elle a réussi à imposer sa personnalité à l'adversaire et s'est montrée plus apte à maîtriser le rythme de la rencontre.

Pour les supporters du Real Madrid, cet aspect est peut-être le plus important, car l'équipe a besoin de construire une manière de jouer capable de durer face aux grands adversaires, plutôt que de s'appuyer de manière répétée sur les moments individuels et sur les retours au score après avoir été menée.

Néanmoins, il reste prématuré d'affirmer que Mourinho a effectivement réussi à résoudre tous les problèmes de l'équipe, car le véritable jugement sur la durabilité de ce style sera lié à la capacité des joueurs à reproduire la même performance lors des prochains matchs.

Le vestiaire : la parole de Mourinho est devenue plus influente

L'une des différences les plus marquantes apparues entre le Real Madrid dirigé par Mourinho et la période précédente concerne la nature de la relation entre l'entraîneur et les joueurs, ainsi que le degré d'adhésion des membres de l'équipe aux consignes techniques.

Ceux qui doutent de l'ampleur de la transformation opérée par l'entraîneur portugais peuvent estimer que le Barça n'a pas affiché son meilleur niveau dans le Clasico, et que la baisse d'énergie de ses joueurs a aidé le Real Madrid à décrocher la victoire.

On peut également relever qu'Alonso lui-même avait déjà remporté le premier Clasico qu'il avait disputé la saison dernière sur le même score, 2-1.

Mais ce qui s'était produit lors de ce match, disputé à Madrid il y a 12 mois, est resté associé à la scène polémique qui avait vu Vinicius Junior contester avec colère la décision de son remplacement, un épisode qui avait révélé l'ampleur des difficultés rencontrées par Alonso pour composer avec les fortes personnalités du vestiaire.

Sous la houlette de Mourinho, en revanche, l'ambiance a semblé tout à fait différente, l'entraîneur portugais, âgé de 63 ans, bénéficiant d'un grand respect parmi les joueurs, en tirant parti de sa forte personnalité et de son parcours jalonné de succès dans le monde du football.

Cela est apparu clairement face au Barça, lorsque tous les joueurs ont respecté le plan établi, les deux stars Kylian Mbappé et Jude Bellingham fournissant un grand effort au service du collectif, plutôt que de se concentrer sur les rôles individuels.

Eduardo Camavinga a également livré une prestation influente, malgré une période difficile ces dernières semaines, confirmant que Mourinho a réussi à tirer le meilleur d'un certain nombre de joueurs qui n'affichaient pas le niveau attendu auparavant.

Mais le plus grand défi qui attend désormais l'entraîneur portugais consiste à préserver cet esprit collectif et à ne pas laisser l'engagement faiblir lorsque l'équipe disputera des matchs de moindre importance ou affrontera des adversaires ne disposant pas de la force du Barça.

La rencontre face au Racing Santander à l'extérieur, dimanche, constituera un test important dans ce contexte, d'autant que l'adversaire occupe la treizième place et que le match pourrait paraître moins flamboyant que le Clasico.

Néanmoins, la capacité du Real Madrid à afficher le même niveau de concentration et de discipline dans de telles rencontres sera un véritable indicateur de la réussite du projet de Mourinho.

En définitive, les signaux apparus au cours des dernières semaines indiquent que le retour de l'entraîneur portugais a produit un changement tangible au sein du Real Madrid, que ce soit par le repositionnement de Valverde, l'attribution à Güler d'un espace plus grand pour créer, la gestion avisée du dossier Vinicius, ou l'instauration de la discipline et le renforcement de l'esprit collectif.

Mourinho a donné au Real Madrid des traits plus nets, mais le véritable test n'a pas encore commencé ; la victoire sur le Barça peut constituer un point de départ, mais le maintien de ce niveau et sa transformation en une culture durable au sein de l'équipe représentent le défi qui déterminera l'ampleur de la réussite du second mandat de l'entraîneur portugais.