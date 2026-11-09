Vinicius Junior absent, le Real Madrid s'est amélioré : de quoi relancer la question qui effraie tout le monde au Bernabéu : que fera Mourinho au retour du Brésilien ?

Après la large victoire face à Valence (3-0) à Mestalla, dernier match disputé par Vinicius avant sa suspension de quatre rencontres en Liga pour son expulsion contre Villarreal, les performances de l'équipe se sont nettement améliorées en son absence. Désormais, son retour est devenu le problème le plus épineux auquel l'entraîneur est confronté.

Sur la radio « Cope », l'ancien gardien international espagnol Santi Cañizares, ex-joueur de Valence et du Real Madrid, n'a pas hésité à avancer la solution qu'il considère comme la seule possible, une solution choc qui bouleverserait tous les calculs à Madrid.

La solution : le faire jouer comme attaquant

Cañizares a abordé le sujet en déclarant : « Nous allons voir maintenant comment il va l'intégrer dans l'équipe », en référence à la décision que Mourinho doit prendre concernant le retour du Brésilien.

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L'ex-joueur de Valence et du Real Madrid a poursuivi : « Vinicius est un joueur qui, de toute évidence, ne passera pas inaperçu et ne sera pas mis à l'écart. »

Il a ensuite proposé une solution pour intégrer Vinicius en affirmant : « Pour moi, la solution qui s'offre à Mourinho, c'est de faire jouer la star brésilienne comme véritable attaquant, à la place de Mbappé », une solution que la star française refuse.

Par cette phrase, Cañizares a lâché la bombe : Vinicius doit prendre la place de Mbappé au cœur de l'attaque, et non jouer à ses côtés sur l'aile.

Ensemble, mais sans identité

Cañizares a poursuivi : « C'est la seule alternative possible pour lui. Avec les deux ensemble sur le terrain, l'équipe peut encore gagner des matches, mais elle n'aura pas la même identité, le même équilibre et la même atmosphère positive. »

Avec Vinicius et Mbappé réunis, le Real Madrid gagne, mais perd quelque chose de plus important : l'identité, l'équilibre et l'atmosphère positive apparus en l'absence du Brésilien.

Une mission impossible pour Mourinho

Cañizares a déclaré : « C'est un problème difficile à résoudre. S'il parvient à faire jouer Vinicius et à l'intégrer dans la dynamique de l'équipe, ce sera vraiment une belle réussite. »

Il a ajouté : « Si Mourinho réussit à faire courir Vinicius, il mérite une chaleureuse ovation. »

Cañizares a mis en lumière le rôle de Bellingham dans les performances du Real Madrid, en déclarant : « Quand il est sur le terrain, c'est quelqu'un de très généreux ; lorsqu'il voit les autres se dérober à leurs responsabilités, il les met en colère, et même s'il le voulait, ce ne serait plus comme avant. Il y en a d'autres comme Bellingham, mais avec lui, c'est plus flagrant. »

Ainsi, la balle est désormais dans le camp de Mourinho. A-t-il le courage de faire de Vinicius un véritable attaquant à la place de Mbappé ? Et peut-il le faire courir, défendre et s'intégrer dans la dynamique de l'équipe ? Cañizares a souligné que, s'il y parvient, ce sera une réussite digne d'une chaleureuse ovation, et que, dans le cas contraire, la crise de Vinicius pourrait se transformer en crise de tout le Real Madrid.