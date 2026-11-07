Steven Gerrard a averti Michael Carrick qu'il devait absolument battre Aston Villa dimanche, sous peine de voir la direction de Manchester United prendre une mesure radicale avant la trêve internationale.

Carrick a allégé la pression grâce à une victoire palpitante face à la Roma sur le score de 3-2 en Ligue des champions mardi soir, mettant fin à une série de neuf matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Mais Carrick sait qu'il doit reproduire cette performance face à Aston Villa.

Selon le journal Mirror, « le directeur sportif Jason Wilcox et le directeur général Omar Berrada ont pris contact avec le trio Eddie Howe, Julian Nagelsmann et Antonio Conte, mais ils n'ont pas encore pris de décision définitive concernant l'avenir de Carrick ».

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Mirror a rapporté les propos de Gerrard tenus sur la chaîne TNT Sports, où il a déclaré : « Parfois, une performance contre un adversaire donné d'une certaine manière peut donner au conseil d'administration davantage de confiance et davantage d'espoir. »

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Il a poursuivi : « Michael traverse une période difficile, et je pense que le prochain match de championnat est décisif. Je pense que s'il parvient à décrocher la victoire, tout le monde considérera que ce match pourrait être le premier pas vers une amélioration de ses résultats. Mais tout le monde sait à quel point une défaite lors du dernier match avant la trêve internationale aurait un impact. S'il perd ce match après une série sans aucune victoire en championnat, ce sera difficile pour lui. »

Les résultats de Mourinho sont les meilleurs : « Le problème n'est pas l'entraîneur »

Gerrard a récemment critiqué 7 joueurs de Manchester United, estimant qu'ils n'étaient pas à la hauteur de l'équipe, en raison du manque de soutien apporté par le club à Carrick sur le marché des transferts. Le club a en effet décidé de dépenser 155 millions de livres sterling pour trois joueurs au milieu de terrain lors du mercato estival, sans recruter l'arrière gauche et l'attaquant dont il avait pourtant cruellement besoin.

Gerrard a ajouté : « De nombreux entraîneurs se sont succédé pour les diriger au cours des cinq ou six dernières années, mais ils n'ont pas réussi à changer la trajectoire de l'équipe. Je pense que (José) Mourinho était (le meilleur), puisqu'il a terminé deuxième du championnat et a remporté le titre européen. La mission est donc difficile en ce moment, car je ne pense pas que le problème réside uniquement dans l'entraîneur ou l'entraîneur adjoint. »

Il a affirmé : « Je pense que le problème réside dans un groupe de joueurs qui n'ont pas livré des performances régulières et n'ont pas suffisamment donné au club, en plus de nombreux problèmes administratifs. J'ai récemment évoqué le fait que Manchester United souffre de nombreux problèmes, et non d'un seul, et je ne pense pas que Michael Carrick soit le plus grand de ces problèmes. »

Manchester United occupe la dix-septième place au classement de la Premier League anglaise, et seule la différence de buts le sépare de la zone de relégation, après n'avoir récolté que sept points lors de ses neuf premiers matchs.

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